RFTW: Robbie Williams, Madison Beer, MARTIN, Charli xcx…

Hoy 16 de enero se edita el esperado nuevo disco de Robbie Williams, pospuesto (probablemente) debido a Taylor Swift. A$AP Rocky ha lanzado también su trabajo, postergado ad nauseam, y Madison Beer es otra de las artistas que publican álbum hoy (lo presentará en España este año), así como los recomendados en esta página Nat & Alex Wolff. En el ámbito nacional, recibimos nuevas obras de Metrika o Walls.

Harry Styles NO ha lanzado su single este viernes, pero Mitski sí. Otras artistas que han anunciado nuevo disco adelantando su primer single son Tove Styrke, José González, Kim Gordon o Arlo Parks. Entre quienes han continuado presentando sus próximos álbumes están Charlie Puth, MARTIN, Hemlocke Springs, Charli xcx, Slayyyter o Hilary Duff: su ‘Roommates’, si nos dicen que es de Taylor, nos lo creemos.

El pop internacional deja nuevos lanzamientos de Astrid Pierce, Danny L. Harle, nuestra recomendada googly eyes, Daughter o Flea, que ha anunciado su debut en solitario y que, en su novedad de esta semana, se alía con Thom Yorke. La mayor curiosidad la firman Gorillaz, que han tenido la ocurrencia de unir en una canción a Bizarrap y Kara Jackson: ver para creer.

Entrando en España o en lengua hispana, hay que subrayar interesantes novedades de Erik Urano, Carlangas con Leiva, Luna Ki, Mujeres, Ginebras, Anna Ferrer o Conociendo Rusia. Sale un tema titulado ‘Me tiré a un facha’, de Montedapena y Platerías, y javicrespo es el enésimo concursante de Operación Triunfo 2025 en lanzar su single de debut.

Las decenas y decenas de novedades del viernes —incluidas las de Sports, Anjimile, el nuevo EP de Skrillex, Girlfriend, Cavetown, Ana Torroja, Daphni o una inédita de J.Lo— están disponibles en la playlist Ready for the Weekend en Apple Music.

