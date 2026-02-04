Melanie Martinez confirma disco con la escabrosa ‘Possession’

El 27 de marzo será un día cargado de lanzamientos importantes en el mundo del pop, ya que en esa fecha se publicarán los nuevos álbumes de RAYE, Robyn y Charlie Puth. A ellos se suma el cuarto elepé de Melanie Martinez.

El sucesor de ‘PORTALS’ abandona la estética de bosque fantástico para adentrarse, en ‘HADES’, en un surrealismo gótico. Frente a un espejo ornamentado y rodeada de velas derretidas, aparece la protagonista de esta nueva historia.

Melanie Martinez ironiza sobre la sumisión femenina en ‘Possession’, primer adelanto de HADES, que ya roza los 10 millones de reproducciones desde su estreno el pasado 28 de enero. Se trata de su primer lanzamiento desde la publicación de ‘PORTALS’ en 2023.

«¿Cómo me va a querer si ni siquiera sabe quién soy? Estoy llorando con un cuchillo, me quiero quitar la vida, él nunca me trata bien»: así de emo se muestra Martinez en ‘Possession’, donde da voz a una “ama de casa” atrapada bajo el poder masculino. «Soy tu posesión, me coges como a un arma», lamenta la cantante sobre una base de baterías saturadas. El estilo musical de ‘Possession’ apuesta por un midtempo pop-rock de corte psicodélico, incluyendo tremendas campanas.

El estribillo “gaslight me right” (“manipúlame como es debido”) y las rimas tarareadas, muy en la línea infantil de su obra anterior, que evocan también frases como «And now he’s hungry, I’ll feed him candy», desembocan en una inquietante revelación: «no me verás llorar cuando vengan otras mujeres», apuntando a una sumisión emocional y sexual ya absoluta.

