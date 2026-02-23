Leire Martínez da punch electropop junto a Miranda!

Al escuchar los singles de ‘Historias de aquella niña‘, el debut en solitario de Leire Martínez, y al atender sus intervenciones en entrevistas o como jurado de Operación Triunfo, se entiende muy poco que Martínez no ocupara un papel mucho más protagonista dentro de La Oreja de Van Gogh. Ahora que no le ha quedado más remedio que empezar una carrera en solitario, descubrimos a una artista con cosas que decir.

El debut de Leire la transforma en «mujer del pop», y esa ha sido la atención, como ella misma está explicando en entrevistas. Ahí entran singles como ‘Mi nombre‘, toda una declaración de intenciones, o ‘El ruido’, que sube la apuesta y presenta el disco ya publicado.

‘El ruido’ alía a Martínez con Miranda!, el popular dúo argentino capitaneado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, que acaba de competir en Benidorm Fest. No han ganado, pero sí han firmado, junto a bailamamá, por el momento, la canción más escuchada de la edición.

‘El ruido’ hace también alusión al “renacimiento” de Martínez, literalmente, en la frase «vuelvo a nacer» contenida en el estribillo. Es una canción sobre caer y aprender de los errores, aunque «duela», y sobre aprender a creer en una misma, como describe el verso interpretado por Miranda!: «Una coraza pa’ disimular / Que no me creía bastante / Cuando lo tenía delante / Siempre estuvo ahí, tan dentro de mí».

La contundente producción, firmada por Pablo Rouss y Pedro Elipe Navarro, entre otros, sitúa a Leire en un contexto electrónico próximo al synth-pop más “robynesco” o en general escandinavo. La composición tiene dos caras: a unas estrofas electrónicamente estilizadas y casi robóticas, interpretadas por Miranda!, les sigue un estribillo de puro pop-rock ya bastante corriente, en el que Leire toma las riendas, mientras el dúo argentino pasa a un segundo plano.

