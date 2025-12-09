Leire Martínez detalla su disco ‘Historias de aquella niña’

A punto de finalizar su etapa como jurado de Operación Triunfo 2025, donde ha ofrecido las valoraciones más sensatas de la edición, Leire Martínez ha compartido los detalles de su primer disco en solitario, al que ha puesto un título muy La Oreja de Van Gogh: ‘Historias de una niña’. La que llora(ba) en tus fiestas.

‘Historias de aquella niña’ se pondrá en circulación el 20 de febrero de 2026 e incluirá colaboraciones con Miranda!, Edurne, Andrés Suárez y Abraham Mateo en ‘Tonto por ti‘, uno de los adelantos ya publicados. ‘Tonto por ti’ ha sido relegado a bonus track, quizá porque su estilo adolescente no encaja con el de los dos primeros avances, ‘Mi nombre‘ y ‘Tres deseos‘, que será el tercer corte.

1.- Mi nombre

2.- No se me da bien odiarte, con Edurne

3.- Tres deseos

4.- ¿Será diferente?

5.- El ruido, con Miranda!

6.- Aquella niña

7.- Cabeza de ratón

8.- Su maldición

9.- Mírame, con Andrés Suárez

10.- Cosas de la vida

11.- Aquí estaré

Bonus track: Tonto por ti, con Abraham Mateo

JENESAISPOP tuvo ocasión de entrevistar a Leire en abril de 2025. Recuperamos ahora aquella conversación, que también tuvo eco en La Revuelta.