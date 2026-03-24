Marc Giró imita a Rosalía, Sombr canta con Cranberries…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes en las últimas semanas.

Marc Giró pide perdón como Rosalía

El presentador Marc Giró, a punto de estrenar su programa ‘Cara al Show’ en LaSexta, ha decidido curarse en salud pidiendo disculpas por haberse mostrarse antipático «ante los medios». Lo ha hecho troleando al personal, recreando la disculpa de Rosalía por el asunto de Picasso. Borda el discurso, el estilismo, todo. Un vídeo que seguramente no perderá vigencia.

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Alicia Keys y Karol G cantan juntas

Karol G ha cerrado un círculo al cantar junto a la mismísima Alicia Keys su canción ‘Try Sleeping with a Broken Heart’, un tema del que subió una versión a YouTube en 2010, años antes de saltar a la fama, grabada desde su habitación. Alicia Keys ha colaborado con la fundación de Karol G, Con Cora, enfocada en apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad, y le ha regalado este momento que la cantante se “guardará para siempre”.

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Sombr canta con los Cranberries

Sombr es un gran aficionado al indie de los 90, algo que se refleja claramente en su propia música. Por eso no resulta extraño que, aprovechando el paso de su gira por Dublín, haya invitado al escenario a dos miembros de los Cranberries, el bajista Mike Hogan y el guitarrista Noel Hogan. Juntos han interpretado ‘Linger’, en un emotivo momento que no ha hecho sino recordarnos a la gran Dolores O’Riordan.

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Lily Allen posa con su retrato

Una de las imágenes virales de los últimos días ha sido la presentación del retrato de Lily Allen, con la propia Allen de cuerpo presente, por su exposición en el National Portrait Gallery de Londres, donde permanecerá un año. Esta obra de una pintora española, Nieves González, es la base de la icónica portada de ‘West End Girl‘.

Miley Cyrus sigue como Hannah Montana

Miley Cyrus ha presentado estos días el especial de ‘Hannah Montana’ por su 20º aniversario. En la premiere oficial, la cantante de ‘Flowers’ se ha dejado ver ataviada con un elevado look lleno de brillantes; en el after-party, sin embargo, ha elegido un atuendo de vaqueros más relajado para posar delante del signo de «Hannah Montana», mientras se baña en el «flash» de las cámaras.

Antonia San Juan con Laura Pausini

Recientemente se han celebrado en Tenerife los premios Cadena Dial, donde Antonia San Juan recibió un premio inesperado por parte de Mónica Naranjo, quien le regaló el que había ganado. San Juan, quien recientemente ha anunciado haber superado su cáncer, además, cuenta que, durante el evento, le pidió una foto a Laura Pausini, y así posaron juntas cantante y actriz.

Christina Aguilera en La Casa Azul

Mientras el público mexicano no ha dejado de criticar el show de 55 minutos que Christina Aguilera ha ofrecido recientemente en Ciudad de México -donde, según algunos testimonios, habría cantado en vivo incluso menos tiempo-, la autora de ‘Stripped’ ha seguido con su vida y ha aprovechado su día libre para acercarse a la figura de Frida Kahlo, visitando la icónica Casa Azul.

Courtney Love ama a Geese

Courtney Love está “geeseada», por fin. Desde hace tiempo, la exintegrante de Hole e icono de iconos ha estado comentando sus interacciones con la música de la banda, y aunque al principio solo le despertaba curiosidad, finalmente ha conseguido que le guste de verdad. Cuenta que Geese suenan como “una mezcla entre Daniel Johnston y los Rolling Stones” y que Cameron Winter canta “como si fuera un hombre de 600 años, en el mejor de los sentidos”.

Amaia en París

Por si no te habías enterado, estos días se ha celebrado Semana de la Moda de París, y Amaia Romero ha sido una de las invitadas al desfile de Chanel, donde se ha dejado ver con este atuendo de tonos pastel. Solo días después de esta aparición ha llegado a cines ‘Amarga Navidad‘ de Pedro Almodóvar, donde Romero, oficialmente «chica Almodóvar», realiza un cameo musical.

Charlie Puth ya es padre

Charlie Puth ha dado por fin la bienvenida al mundo a su bebé, el mismo del que su mujer, Brooke Sansone, aparecía embarazada en el videoclip de ‘Changes‘. Han llamado al bebé Jude y «profesor Puth» no ha podido evitar anunciarlo en Instagram apelando al clásico de los Beatles, ‘Hey Jude’. Ahora le toca a Puth parir a él, su disco, que sale este viernes.