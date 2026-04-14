Sabrina Carpenter revive el lujo criminal de Coppola en ‘House Tour’

‘The Bling Ring’ (2013) es, por ahora, la última película verdaderamente relevante de la filmografía de Sofia Coppola. A partir de entonces, su carrera entró en una dolorosa cuesta abajo (difícil de creer dado el peso que tuvo su cine en la primera década del siglo XXI) que llega hasta la flojísima ‘Priscilla’ (2023). Posiblemente a consecuencia de este bajón creativo, a la directora le está costando un mundo levantar proyectos que, sobre el papel, resultan atractivos: una nueva película de época con Kirsten Dunst, la adaptación de ‘Las costumbres nacionales’ de Edith Wharton y -esto es más un deseo de Sofia que un proyecto- un biopic de Britney Spears.

Una muestra de que ‘The Bling Ring’ sigue vigente es su recuperación por parte de Sabrina Carpenter, quien tenía 13 años cuando se estrenó el filme. La película de Coppola, basada en un artículo de Vanity Fair (‘The suspects wore Louboutin’) en el que se cuenta el caso real de unos adolescentes pijos que entre 2008 y 2009 entraron en varias mansiones de famosos en Los Ángeles y se llevaron más de tres millones de dólares en ropa y joyas, es la principal referencia de su nuevo videoclip.

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‘House Tour’, dirigido por la propia Carpenter junto a la actriz Margaret Qualley (quien ya había debutado en la realización de videoclips con ‘Tiny Moves’ de Bleachers), propone un tour nocturno por un casoplón a la manera de los protagonistas de ‘The Bling Ring’. El vídeo reconstruye, en clave festiva, estilizada y petarda, ese imaginario de estética Y2K, de fascinación aspiracional por la fama y el lujo, de banalización del delito y del saqueo convertido en una forma de ocio, que caracterizaba la película de Coppola.

Aparte de esta trama central, las directoras incluyen varios guiños para fans de las tres protagonistas: la escena del atropello, que sirve como codazo cómplice del remake ‘Sé lo que hicisteis el último verano’ (2025), protagonizado por Madelyn Cline; Qualley echando vino por la boca en referencia a la dentadura sangrante de ‘La sustancia’ (2024); y Carpenter quitándose los zapatos aun ensangrentados de ‘Tears’ y robando un Grammy… ¿de la casa de Bad Bunny, Billie Eilish, Lady Gaga…?

