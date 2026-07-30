10 artistas imperdibles del estreno de Low Festival en Torrevieja

Si ya has consultado nuestro repaso a las joyas escondidas que no conviene perderse en Low Festival 2026, llega el momento de poner el foco en algunos de los grandes nombres del cartel. Kasabian, The Hives, Editors, Fangoria y La Casa Azul encabezan una edición que volverá a reunir a algunas de las bandas más importantes del pop y el rock nacional e internacional. Como medio oficial del festival, en JENESAISPOP repasamos qué puedes esperar de cada uno de estos conciertos antes de que arranque el festival en Torrevieja.

Kasabian

Muy poco después de haber ofrecido el concierto más multitudinario de su carrera en Finsbury Park (Londres), el pasado 4 de julio, Kasabian está listo para presentar en Torrevieja el material de su nuevo disco, ‘ACT III’, que sale el mes que viene. Si te preguntas si están tocando su single dance con Calvin Harris, ‘Release the Pressure‘, sí que lo hacen, pero tampoco faltan sus grandes éxitos guitarreros.



- Publicidad -

La Casa Azul

Antes de vivir uno de los mejores años de su carrera, cuando en 2027 se presente en dos arenas de Madrid y Barcelona, La Casa Azul visita Torrevieja para desplegar su brillantísimo repertorio de éxitos pop y, de paso, seguramente avanzar parte del repertorio de su próximo álbum, ‘Fauna y flora subacuática’, que se ha hecho esperar seis años.



Iván Ferreiro

Una de las voces clave y con más personalidad del indie nacional desde mediados de los años 90, Iván Ferreiro presenta la gira ‘Hoy por hoy’, que ha inaugurado con el lanzamiento del EP de autoversiones homónimo. Tras la publicación del sorprendente ‘Trinchera pop‘ en 2023, ha pasado buena parte de los dos últimos años colaborando con artistas como Veintiuno, Maximiliano Calvo o Carey.



- Publicidad -

Editors

Uno de los grupos que ha definido el sonido del rock de festivales de las dos últimas décadas, Editors es otro de los grandes reclamos internacionales de un Low Festival que, a buen seguro, bailará éxitos como ‘Papillon’ o ‘Munich’, los cuales convivirán con los aires country rock de ‘The Rush’, que formará parte de su próximo álbum, previsto para octubre.



Love of Lesbian

A quien no entienda que Love of Lesbian continúe girando cuando a principios de este año anunció un parón de los escenarios, conviene recordarle que el grupo se comprometió a completar la gira ya acordada hasta septiembre. En todos estos meses ha ofrecido conciertos con toda la emoción que le ha caracterizado durante sus 25 años de trayectoria, sirviendo de ‘Ejército de salvación‘ para su público.



- Publicidad -

Fangoria

A colación del lanzamiento de su último disco, ‘La verdad o la imaginación‘, que ha dejado un single con la buena acogida de ‘Me voy’, Fangoria vuelve al Low para demostrar por qué es uno de los grupos más longevos del pop español. Evidentemente, buena parte del mérito está en un repertorio de éxitos incontestable, algunos creados junto a otro de los nombres destacados del cartel: LCA.



Ojete Calor

A medio camino entre el show de comedia y el concierto musical, de un concierto de Ojete Calor sales afónico y también con los ojos llenos de lágrimas de tanto reír. ‘Mocatriz‘ y ‘Opino de qué’ se encuentran entre los himnos populares que Aníbal Gómez y Carlos Areces han sido capaces de crear. Pero para entender su espectáculo, sus looks y su elección de versiones, hay que verlos.



The Hives

Uno de los grupos internacionales más queridos por el público español, The Hives visita Torrevieja cargado -o armado, no sabemos decir- con un nuevo disco bajo el brazo, ‘The Hives Forever Forever The Hives’, que aún no ha cumplido un año de vida y ha dejado el éxito ‘Enough Is Enough’. Que van sobrados de himnos festivaleros como ‘Tick Tick Boom’ casi no hace falta recordarlo.



Ultraligera

Convertido su álbum ‘Pelo de foca’ en uno de los mayores sleepers de los últimos años en España, Ultraligera ya está presentando su continuación, ‘Lapsus’, del que se conocen cinco sencillos, entre ellos el épico tema titular. El grupo apuesta ahora por un sonido más eléctrico y rock que, sin duda, está conectando con el público festivalero.



Sidonie

Ahora que el foro de JENESAISPOP ha abierto un nuevo hilo dedicado a la escena musical catalana, hay que recordar que Sidonie encaja perfectamente ahí con ‘Catalan Graffiti‘, su primer disco grabado íntegramente en este idioma. Es el álbum con el que llega al Low, aunque la gran pregunta es qué éxito dejará fuera del repertorio entre todos los que ha firmado en más de 20 años.

