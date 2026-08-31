10 artistas que no te puedes perder en Tenerife Phe Festival 2026

El Phe Festival celebra los próximos 4 y 5 de septiembre su 11ª edición en Puerto de la Cruz, Tenerife. El festival define esta edición como la más completa de su historia reciente, con un cartel que reúne artistas internacionales, nacionales y canarios y que, en buena parte, se mueve al margen de los estilos tradicionales. Una apuesta por la diversidad, la apertura y la multiculturalidad que vuelve a marcar la programación del festival portuense. Desde JENESAISPOP, medio oficial del festival, repasamos algunos de los artistas que no deberías perderte este año. Los abonos para Phe Festival 2026 ya están disponibles en su web.

Ibibio Sound Machine

Una de las propuestas musicales más singulares desde hace rato, Ibibio Sound Machine es el proyecto británico liderado por Eno Williams dedicado a la fusión más enérgica posible de afrobeat, funk, electrónica y post-punk. La combinación de los ritmos africanos con sintes, bajos funk y actitud punk convierte sus canciones en auténticos himnos de baile, siempre con la poderosa voz de Williams al frente. Su energía bailable e himnos como ‘Concept of Love’, ‘The Talking Fish’ o ‘Electricity’ prometen grandes momentos.



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Fat Dog

El festival tinerfeño apuesta muy claramente en su cartel por Fat Dog, banda londinense que lleva el punk hacia terrenos de techno, electrónica y rave con resultados tan electrizantes como la genial ‘Shit Love‘ o ‘Cancel Me (I’m Tired)’, todo un banger dance-rock que te llevará directo a la era dorada del bloghouse. Su directo frenético y su debut ‘Woof’ los han convertido en uno de los nombres más excitantes de la nueva escena británica.



Getdown Services

Otro de esos grupos británicos nacidos de la rama del post-punk pero que hacen otras cosas, los de Bristol se han hecho un nombre con la sumamente sexy ‘Dog Dribble’ y han consolidado su propuesta con el disco ‘Massive Champion‘, publicado este mismo año. Ahí encontramos temas tan chulos como ‘The Radiator’, que exponen su mezcla de post-punk, funk, spoken word y electrónica bailonga. Una propuesta descaradamente divertida y hedonista, con un directo pensado para bailar tanto como para dejarse llevar por su peculiar sentido del humor.



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Rufus T. Firefly

Reconocidos muy merecidamente con el Premio Ruido a Mejor Disco del Año, Rufus T. Firefly continúan presentando el excelente ‘Todas las cosas buenas‘ por España y esta vez Tenerife podrá escuchar en vivo maravillas como ‘Canción de Paz’ o ‘La Plaza’, además de descubrir uno de los mejores y más emocionantes conciertos de la escena nacional actual. Geordie Greep, de Black Midi, los miraba «embobado» en el Canela Party.



FAEDA

Nadie puede dudar de la apuesta del Phe Festival por las guitarras en esta edición, y otro de los grupos del cartel que representan esa línea son los escoceses FAEDA, que no te puedes perder si te gusta el rock de regusto emo, melodías intensas y guitarras afiladas; si te gusta todo eso, es posible que escuches ‘All Thorns No Roses’ y te enamores ipso facto. Ojo: aún no han publicado disco.



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Natalia Doco

Entre las propuestas de la programación ligadas al folclore destaca la de Natalia Doco, cantante argentina afincada en París que mezcla el folclore latinoamericano con espiritualidad, raíces ancestrales y sonidos contemporáneos. Su catálogo incluye joyas de ecos chanson como ‘Respira’, mientras en ‘Quédate Luna’ se va a la pista de baile. En Phe presenta las canciones de ‘Hacha’, su nuevo álbum, en una propuesta entre lo folk, lo ritual y lo experimental.



Alexis Taylor (Hot Chip)

Vocalista y cofundador de Hot Chip, además de productor y DJ en solitario, Alexis Taylor desgranará en Phe su nuevo disco en solitario, ‘Paris in the Spring’, que en temas como ‘I Can Feel Your Love’ mantiene la clase electrónica y pop de su proyecto principal. Sus sesiones recorren disco, house, electro, techno, soul y boogie, conectando la tradición de la música de baile con la electrónica contemporánea.



ARXX

El dúo queer de Brighton formado por Hanni Pidduck y Clara Townsend puede dar el salto próximamente gracias a la inmediatez pop, punk y grunge de canciones como ‘Ride or Die’ o ‘Crying in the Carwash’. La potente energía guitarrera de ARXX garantiza un gran show de rock que ganará nuevos fans, después de que el grupo haya compartido escenario con artistas como Yungblud o Fletcher.



Choclock

Una de las promesas surgidas en Canarias en la última década dentro del ámbito de las músicas urbanas, Choclock ha labrado una carrera de varios discos explorando los límites del R&B, el hip-hop y el indie y otros sonidos internacionales; la mutante ‘Caprese’ -entre el R&B y el freestyle ochentero- o la sensualidad de ‘True Love’ se cuentan entre las joyas de la discografía de este artista, que ha colaborado con nombres como Dellafuente o Cruz Cafuné.



Barry B

Uno de los nuevos ídolos del rock alternativo nacional, sobre todo desde el viral de su enorme single con Carolina Durante, Barry B llega a Tenerife para presentar ese nuevo disco que debe suponer su gran salto, y del que se desprenden sencillos como ‘Silverado’ o, últimamente, ‘Se Pega Igual’. Y no sabemos si esa maravillosa colaboración con Gara Durán irá también en el disco de él. Tras ‘Chato‘ y el EP ‘Infancia Mal Calibrada’, Barry B cada vez más arriba.

