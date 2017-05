10 joyas perdidas que no perderte en Tomavistas

Este fin de semana se celebra en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid el Tomavistas, donde actuarán Goldfrapp, Hercules & Love Affair, Los Punsetes y otros cuasi cabezas de cartel de los que ya os hemos hablado. Hoy es el momento de recomendar otra serie de artistas más desconocidos pero que tenemos las mismas ganas de ver, y a los que hay que sumar también Aquaserge y The Big Moon (ambos hoy viernes 19), a quienes acabamos de entrevistar.

Cala Vento

Cala Vento siguen recogiendo los frutos de la edición de ‘Fruto panorama‘ este mismo año. Solo unos meses después de su publicación, canciones como ‘Hay que arrimar’, ‘Isla desierta’, ‘Sin apenas conocernos’ o ‘Historias de bufanda’ acumulan decenas de miles de escuchas en Spotify, y el grupo ha sido capaz de agotar entradas en pequeñas salas de Madrid y Barcelona con bastante antelación. ¿Quizá ya no son una joya tan perdida ni un secreto bien guardado? Recordamos ‘Estoy enamorado de ti’, de su álbum anterior del año pasado, que acaba de estrenar vídeo.



Alien Tango

Tras la publicación de un EP hace un par de temporadas, Alien Tango continúan ganando adeptos y además de en Tomavistas actuarán este año en lugares tan prestigiosos como el Primavera Sound o Vida Festival. Su show en el reciente We Are Murcia estuvo a la altura, abrazando una serie de influencias 70’s cambiante incluso dentro de cada canción y difícil de catalogar, que gustará a seguidores de Bowie, o más recientemente Foxygen y MGMT.



Las Odio

El mismo sábado 20 de mayo, algo más tarde que Cala Vento y Alien Tango, actuarán en Tomavistas Las Odio, también a punto de dar el gran salto gracias al potencial de los singles de su disco de debut ‘Futuras esposas‘, temas como ‘Indiespañol’, ‘Yo lo vi primero’ o ‘Blackout’. Hablábamos hace poco con el grupo sobre su álbum, sus gustos musicales y su discurso feminista.



Mourn

Después de Las Odio (y de Los Punsetes), el sábado será el turno de Mourn, a eso de las 20.05 de la tarde. El grupo catalán ha retomado su carrera tras la accidentada publicación de su segundo álbum llamado ‘Ha Ha He’ que no podéis disfrutar en Spotify pero sí en Bandcamp. Entre ellas, la gran ‘Irrational Friend’ que estrenaba vídeo hace unos meses, de nuevo vinculándolas (y vinculándole) al sonido riot y de la PJ Harvey más agresiva (la de ‘Snake’, por ejemplo).



Baywaves

Baywaves continúan su amplia gira de 2017, que tan pronto les puede llevar por París como por Levante o diversos festivales. Este sábado será el turno de que regresen a Madrid, aún presentando las canciones del interesante ‘Only for Uz’, editado el año pasado, que incluía su hit ‘Time Is Passing U By’. Por cierto, el grupo realizaba este año una selección de música española para la web británica The Line of Best Fit y allí recomendaban a varios artistas que actúan en Tomavistas, como Alien Tango o Cala Vento, además de a Bad Gyal, Pedro LaDroga o One Path.



Aries

Tras la edición de ‘Adieu or Die‘, disco que era nominado al Premio Ruido a Álbum del Año, Aries ha publicado sus remixes este año. Allí podéis encontrar 4 canciones completamente reinventadas por Prince Rama, Bflecha, Dan Deacon y Banana Bahia Music. El EP ha sido publicado este mismo mes de mayo, pero quizá sirva para reinventar el directo que se verá el sábado a las 23.25, entre The Horrors y Temples.



Pavvla

El proyecto de la barcelonesa Pavvla viene avalado por cientos de miles de escuchas en las plataformas de streaming, repartidas entre lugares tan distantes como Bacelona, Londres, Madrid, Dublín y Manhattan. Pero aún tiene que convertirse en la estrella que merece en nuestro país, a tenor de lo contenido en su debut largo ‘Creatures’. ‘Young’ o ‘Skin’ interesarán a los muchísimos seguidores de London Grammar en nuestra web.



Schwarz

Hoy viernes entre The Big Moon y Lori Meyers podremos ver a los inagotables Scwarz, que tras cuatro años de parón y con nueva formación (Cesar Verdú (León Benavente) ha sido sustituido por Fran del Valle (Perro)), presentan las canciones del disco que editaban el año pasado, ‘Nación Subterránea’. El álbum, más electrónico y latino en sus percusiones, era un paso más en una carrera de 9 álbumes que siempre ha sido seguida por el público más especializado y que incluye obras tan grandes como la que editaron junto a Manta Ray a principios de siglo.



Quentín Gas & Los Zíngaros

Tras un disco de debut cuyo título lo decía todo, ‘Big Sur’, Quentín Gas & Los Zíngaros han publicado un segundo álbum llamado ‘Caravana’ que sigue situándoles a medio camino entre el flamenco, la psicodelia y el underground. No en vano, han contado con Niño de Elche en una de sus pistas estrella, una ‘Deserto Rosso’ que pretende ser un homenaje en clave kraut a Michelangelo Antonioni. El grupo, que pertenece a la cantera de Monkey Week, ha estrenado este mes vídeo para su tema ‘Romance’.





Triptides

El domingo Tomavistas se celebrará en horario diurno, entre el mediodía y la medianoche, y ahí será donde podremos de disfrutar de propuestas tan recomendables como las My Expansive Awareness, Pavvla, Enric Montefusco, The New Raemon & McEnroe, Airbag o Polock. A las 14.40 será el turno de Triptides, desde Los Angeles (California), cuarteto en la onda indie pop de Real Estate, Orange Juice o The Drums que tiene hits tan suculentos como ‘Wake’. También actúan en Barcelona el 22 de mayo. Detalles y último disco, disponibles en Bandcamp.