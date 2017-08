Las mejores canciones del momento: agosto 2017

Como cada mes, compartimos playlist con las mejores canciones del momento.

Charli XCX / Boys: Estupendo nuevo single de Charli XCX con vídeo clave en su carrera dirigido por ella misma y con multitud de estrellas masculinas.

Futuro Terror / Precipicio: Cambio de tercio con el tiro de punk pop que recientemente estrenamos de los alicantinos Futuro Terror.

Declan McKenna / Brazil: A mediados de julio llegaba finalmente el notable debut del jovencísimo Declan McKenna. La mejor pista sigue siendo la vieja ‘Brazil’, aunque hay más temas recomendables.

Alvvays / Dream Tonite: Nueva delicia de indie pop de los evocadores Alvvays, a punto de editar la continuación de su disco homónimo.

Albin Lee Meldau / Bloodshot: Uno de los talentos que han pasado por nuestra sección “Revelación o timo” es este joven que va a encantar a los seguidores de Benjamin Clementine.

Jessie Ware / Midnight: Primer single del tercer disco de Jessie Ware, una de las principales voces del R&B británico. Ha rodado su vídeo en Mallorca.

Dua Lipa / New Rules: Hit veraniego y sorpresa para el debut de Dua Lipa, que al fin vio la luz en junio.

Mura Masa ft Christine and the Queens / Second 2 None: Extraído de uno de nuestros últimos Discos Recomendados, el debut de Mura Masa, ‘Second to None’, con la gran Christine and the Queens, es muestra de su vertiente más tierna.

A-Trak, Quavo, Lil Yachty / Believe: Precisamente en ese disco de Mura Masa podría estar perfectamente este tema colaborativo de DJ y traperos que se define por los mismos patrones estéticos.

Skrillex, Poo Bear / Would You Ever: ¿Genialidad o parodia? Eso cabe preguntarnos de uno de los últimos temas de Skrillex junto al autor de confianza ahora mismo de Justin Bieber.

Snakehips, Anne-Marie, Joey Bada$$ / Either Way: La mecha de los ritmos tropicales no se apaga mientras aparezca con tanto acierto la dulce voz de Anne-Marie sobre ellos.

Joan / Love Somebody Like You: Dúo de Arkansas con dos singles en el mercado, a destacar este en el que se mueven entre el mejor Justin Bieber y The Sound of Arrows.

The Killers / Run for Cover: Regreso a los temas acelerados, bailables y rockeros de The Killers, que publican álbum el 22 de septiembre.

The Penelopes / Tina: Y de los Killers a una canción que podría ser de ellos mismos, la de los veteranos pero recientemente revitalizados The Penelopes, que han publicado un EP ultra Blondie.

Weaves / #53: Primer adelanto del segundo disco de Weaves, a medio camino entre Long Blondes, Savages y, de nuevo, Blondie.

The Horrors / Something to Be Remembered By: Single inmediato y bailable (!) del nuevo álbum de The Horrors, a la venta el mes que viene.

Bobkat’65 / This Lonely Road: Desde Asturias nos llega esta joya descubierta en la playlist de mi compañera Angèle Leciel “Bonjour, les copains“, entre el garaje y el sonido Western.

Childhood / Californian Light: Sensual número veraniego lleno de falsetes y ritmos funky de la banda británica, que acaba de sacar disco.

Foster the People / Doing It for the Money: También rezuma sensualidad este single del tercer álbum de Foster the People, un canto a la autenticidad.

Steve Angello, Paul Meany / Breaking Kind: En contra de lo que parece al principio, petardazo electro más o menos en la estela del The Weeknd más ochentero, por parte del ex miembro de Swedish House Mafia.

Bicep / Glue: Nuevo tema extraído del siguiente trabajo de los norirlandeses Bicep en el que, tras una base drum&bass emergen los fantasmas post-Burial.

Four Tet / Planet: Nueva maravilla de Four Tet, que aún no ha anunciado nuevo disco, pero parece de nuevo inspirado por los sonidos de Oriente, como ya sucedía en su álbum anterior.

Kele Okereke, Olly Alexander / Grounds for Resentment: En el casi autoproclamado primer dúo de amor con chico gay frente a chico gay, los líderes de Bloc Party y Years & Years han optado por el clasicismo, acercándose incluso a los sonidos jazzy.

Jorge Drexler / Silencio: El segundo adelanto del próximo disco del gran Jorge Drexler sigue mostrando a un autor ingenioso e inquieto.

Deb Talan / Butterfly: La mitad de The Weepies ha publicado este año un nuevo disco en solitario del que rescatamos esta maravilla.

Goat Girl / Country Sleaze: Aunque tienen nuevo single, Goat Girl todavía tienen que dar que hablar con este himno generacional post-Brexit que presentarán en una gira de 6 fechas por nuestro país.

Bedouine / Nice and Quiet: Otro descubrimiento de “Bonjours, les copains” es el de Bedouine, esto es, Azniv Korkejian, de padres armenios, nacida en Siria y criada en Arabia Saudí.

Kelela / LMK: Primer single del que se va a considerar debut de Kelela tras varios años de hype.

Sandro Jeeawock, One Path / Pónmelo suavito: Entre la tradicional lista “Lo más sabrosón” que elabora mi compañero Raúl Guillén, esta pieza de Sandro Jeeawock y el gran One Path extraída de ‘Golden Boy’ bien podría haber sido producida por The Neptunes.

Pvris / Winter: En breve llegará el turno de averiguar lo que sucede con el segundo disco de los más que emergentes Pvris, tras haber convertido en sleeper su debut.