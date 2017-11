La estrategia de Taylor Swift con ‘reputation’ reaviva el interés por las preescuchas de iTunes

Ha vuelto a hacerlo: Taylor Swift ha pasado de las plataformas de streaming para el lanzamiento de ‘reputation’, dejando con un palmo de narices a miles de personas que usan esos medios como forma casi exclusiva de consumo musical. No es la única, ojo: Adele o Coldplay han seguido estrategias similares con los lanzamientos de sus últimos discos, y –sobre todo a la primera– no se puede decir que les haya ido mal en cuanto a sus ventas. Renuncia así Taylor, al menos durante 1 semana, al impulso virtual que supone el streaming en las “ventas” del álbum de cara a las listas.

Así las cosas, muchos fans se han visto desconcertados y se habrán cagado en la reputa…tion –vale, es un chiste pésimo– al no disponer de forma instantánea del sexto disco de estudio de la autora de ‘1989’, y tener que recurrir a cosas tan Siglo XX como comprar un CD o tan 00s como descargar un mp3 pirata –cosa que desaconsejamos y reprobamos desde un punto de vista ético y moral, por supuesto–. Pero, hey, un momento: ¡sí ha sido puesto a la venta en iTunes! Entonces queda una salida… ¡las preescuchas de iTunes!

Esa función que se activa en la tienda musical de Apple cuando un disco se pone a la venta y permite escuchar un fragmento (en el caso de ‘reputation’ Taylor nos regala, generosa, un minuto y medio de cada canción) de cada canción nos permite realizar un breve repaso (digamos que un 15% de streaming permite un 15% de crítica nada más) al esperado sexto álbum de Swift. Vamos allá, a lo loco y sin créditos en la mano, con nuestra “evaluación prematura”, como dicen los compañeros de Stereogum:

Parece que Taylor acierta comenzando con ‘…Ready For It?’, la que es seguramente la mejor canción de las cuatro que ha adelantado del álbum. Pasamos a ‘End Game’, número estrella del disco en cuanto a que colaboran en él el rapero Future y Ed Sheeran –que también rapea, atención–; intuimos que mola y es un acierto que suene tan pronto. En ‘I Did Something Bad’ parece insistir en la onda de ‘…Ready For It’, con unos tiros muy ‘Paper Planes’ en el estribillo y un sampleo vocal chulo, muy Diplo; pinta bien; ‘Don’t Blame Me’ es un medio tiempo, pero confirma que la apuesta de Taylor por el pop contemporáneo y la ausencia de guitarras es decidida, no hace prisioneros; suena muy Hozier, como ya han dicho en nuestros foros. ‘Delicate’, otro medio electrónico menos pirotécnico que el anterior, con toques de pitch vocales a lo Kygo/Cashmere Cat, que recuerda a Lorde; el 1:30 no da para engancharse a esto. Mira que yo me quedé solo en la redacción defendiendo ‘Look What You Made Me Do’, pero curiosamente parece la gran perjudicada de la secuencia, y en esta posición como que irrita, molesta. La cadencia de hip hop lento continúa en ‘So It Goes’, pero como con ‘Delicate’, este fragmento no deja nada memorable; next, please. Al contrario que ‘LWYMMD’, la aparentemente inofensiva ‘Gorgeous’ sí encaja muy bien en el tono general del álbum y su melodía naíf, como tontuela, resulta refrescante; paqueveas. Me quedo prendado de 1:30 de ’Getaway Car’ inmediatamente, así que necesito ya los 2:33 restantes; sin mirar créditos, grita Bleachers –Jack Antonoff– en cada segundo. La balanza entre minimalismo y épica percusiva de ‘King of My Heart’ es chula; y el estribillo tiene pinta de ser de los más adictivos del disco; subi-subidón con ‘Dancing With My Hands Tied’, quiero bailarla, gimmie more; “El vestido, quítatelo, quítatelo…”, no, no, no es la nueva de Kiko Rivera, es el estribillo de ‘Dress’, que nos devuelve a lo mismo de ‘So It Goes’ de minutos atrás; con coartada sepsi-caliente, esta vez; el fragmento de ‘This Is Why We Can’t Have Nice Things’ nos cautiva rápidamente porque es esa Taylor pícara capaz de alternar candidez al piano con una base bubblegum bass a lo PC Music. No beneficia lo más mínimo a ‘Call It What You Want’, que ya nos pareció sosa antes de que se publicara ‘reputation’, su posición casi al final, después de haber escuchado cuatro o cinco cortes casi iguales; NEXT. Qué lista es Taylor, lavirgen: después de marcarse un disco a tope de electrónica, coloca la balada acústica justo al final, y es justo lo que necesitamos; put your candles in the air, you people.

Hasta aquí la preescucha. Curiosamente, intuyo que me ha resultado más divertido que escuchar el disco completo. Me voy a plantear hacer esto más a menudo. Hasta la próxima.