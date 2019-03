Rosalía niega pedir 500.000 € por actuar en Valladolid, pero ¿sería tan exagerado como parece?

En las últimas horas está dando mucho que hablar un tuit del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente. El regidor de la ciudad castellana, tras anunciar la contratación de Gloria Gaynor para actuar en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, fue preguntado por un tuitero si habían descartado a Rosalía. La respuesta del político fue clara, contundente y, quizá, demasiado explícita: “Pide 500.000 €. Tú me dirás”.

Obviando el mal gusto de revelar un dato de una negociación con un artista que, al fin y al cabo, es una empresa privada, la cifra ha hecho que muchos se lleven las manos a la cabeza. “Medio kilo? Pero esa quién se cree que es?”, espetaba alguien, mientras otros pedían que optara por Dua Lipa, “que la da (sic) cien millones de vueltas” y el youtuber AuronPlay se ofrecía al alcalde: “por la mitad si quieres voy yo y te canto unos temazos de Bisbal y Estopa que lo flipas, llámame”. En general, la noticia ha causado tanto cachondeo –hay algunos tuits buenísimos, como el de La Pelopony “dando” explicaciones en boca de Rosalía– como asombro.

En todo caso, hace unos minutos Rosalía ha negado en Twitter que sea cierta dicha cifra: “Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad”. A su vez, Puente ha respondido al tuit de Rosalía, asegurando que esa esa la cifra que les pasó “su agente” para empezar a hablar, tras 2 meses de espera. “En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha” ha añadido irónicamente, antes de “zanjar” la cuestión diciendo que él no critica si el caché es alto o bajo, sino que sencillamente no pueden pagarlo. Respecto a dar la cifra, asegura que lo ha hecho para responder con “absoluta transparencia”.

Pero, si ese hipotético caché fuera cierto, ¿realmente hay tanto de lo que asombrarse? Creemos que no, si nos paramos a analizarlo. Para empezar, hay que tener en cuenta que Rosalía se ha convertido, sobre todo gracias a ‘El mal querer’, un disco sobresaliente que ha puesto de acuerdo a crítica y público, en toda una estrella. Una popularidad que, recordemos, tiene proyección internacional: además de sus colaboración reciente con James Blake, otra anunciada con Billie Eilish y quién sabe si otra con Madonna, está en los carteles de algunos de los mayores y más prestigiosos festivales del planeta, como Coachella y Glastonbury. Y acaba de anunciar una minigira por Estados Unidos en recintos medios que están agotando las entradas rápidamente.

Pero es que, tras su paso por algunos festivales nacionales tan gigantescos como Bilbao BBK Live, Doctor Music o Primavera Sound, de concretarse la esperada gira por España, ¿alguien se imagina que no sea en recintos tipo “palacio de deportes”, con un aforo de 17 a 20.000 personas? A unos 30 € la entrada, hablamos de cifras superiores a la indicada por Puente. Además, por lo que se vio en aquel ya histórico concierto en la Plaza de Colón de Madrid, estamos ante una producción realmente espectacular, con unos costes muy elevados. Realmente, no parece que a Rosalía se le haya subido nada a la cabeza con ese caché. Quizá lo que fue una mala idea es tratar de contratar a una artista que, al menos en estos momentos, no parece la más indicada para actuar en unas fiestas locales.

Pide 500.000 €. Tú me dirás. — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 22, 2019

Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad. — R O S A L Í A (@rosaliavt) March 23, 2019

Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando,que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha. https://t.co/aszMTqGvxu — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 23, 2019

Por último y por zanjar esta polémica, no decimos que el cache de @rosaliavt sea alto o bajo, ni criticamos lo que pide. Simplemente decimos que no podemos pagarlo. Ante la pregunta de por qué no traemos a esta artista hemos respondido con absoluta transparencia. Y con la verdad. — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 23, 2019

Medio kilo? Pero esa, quién se cree que es? XS — Piix (@MusiicSpiritt) March 22, 2019

por la mitad si quieres voy yo y te canto unos temazos de Bisbal y Estopa que lo flipas, llámame. — AuronPlay (@auronplay) March 22, 2019

Si, para que haga algo así 😍 pic.twitter.com/Rg0WOEyz97 — mila 💫 (@perocolega) March 22, 2019

Rosalía después de pedir 500.000€ por un concierto pic.twitter.com/NB9NreLcKL — RobeCr (@robertocruz1985) March 22, 2019

alcalde de valladolid: nos encantaría que vinieses dinos tu caché rosalía: pic.twitter.com/BKjZv7x0H6 — Isomaeru (@Timainas_) March 22, 2019