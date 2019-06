Paulo Londra arrasa en streaming, y Dani Fernández, Morrissey, Niño de Elche entran en la lista de ventas española

Paulo Londra arrasa en streaming, pero no en ventas

Nuestro repaso a las listas de álbumes de la semana comienza con Paulo Londra. El argentino es número 1 directo en la lista de streaming con ‘Homerun’, que sin problema logra desbancar a Maluma, que pasa del puesto 1 al puesto 3. Según informa su sello Warner, ha batido el récord de disco más escuchado en España en una semana en 2019, desbancando a Ariana Grande. También tiene el mejor registro de streams en un día con 1,13 millones de escuchas siempre según Warner. El álbum en cambio no logra llegar al top 100 de ventas, al menos por el momento. El CD del álbum existe, según Amazon.



Alejandro Sanz impide el top 1 en ventas de Dani Fernández

Alejandro Sanz vuelve una semana más al número 1 en ventas de ‘#ELDISCO’, mientras además escala del puesto 20 al 17 en “streaming albumes”. Su buena posición chafa la fiesta al ex Auryn Dani Fernández, que es solo número 2 en ventas con su disco ‘Incendios’, que -eso sí- puede presumir de un digno número 33 en la lista de streaming, siendo una de las pocas entradas.



Macaco y ‘Aladdin’ venden y se escuchan

Aparte del de Dani Fernández, tan solo otros dos discos entran tanto en la lista de ventas como en la de streaming. En primer lugar, Macaco llega al puesto 13 en ventas con ‘Civilizado como los animales’ y también al puesto 59 en streaming. Igualmente, la banda sonora de ‘Aladdin 2019’ aparece en ambas tablas, aunque a la inversa: ha llegado más alto en streaming (número 20) que en cuanto a ventas (número 32). Macaco llegaron a ser número 2 en España con ‘Puerto presente’ (2009).



Niño de Elche iguala los datos de discos anteriores

Ni intentándolo con todos sus esfuerzos, Niño de Elche habría logrado lo que ha conseguido con sus 3 discos: casi el mismo dato en la lista de ventas. ‘Antología Del Cante Flamenco Heterodoxo‘ fue número 17 el año pasado (y estuvo 5 semanas en el top 100), este año Sony reeditaba ‘Voces del Extremo’ llegando al puesto 16… y esta semana su nuevo álbum ‘Colombiana’ llega exactamente al número 16.



Miss Caffeina vuelven a la lista de ventas

‘Oh Long Jonhson’ de Miss Caffeina vuelve al top 100 de ventas esta semana, en concreto al número 95, tras un paréntesis de un mes. Es su 9ª semana en lista. Curiosamente el grupo se defiende mejor en streaming y este disco permanece en el puesto 57 de la tabla de lo más oído, la cual nunca ha abandonado en sus 13 semanas en el mercado. Miss Caffeina han compartido un vídeo en directo de ‘Reina’ estos días.



‘Rocketman’, Primal Scream y otras entradas

El resto de entradas en ventas son Belén Aguilera con ‘Dormida’ (puesto 11), Sting con ‘My Songs’ en un modesto puesto 17, Manuel Lombo con ‘Rocío Cien por cien’ (puesto 22), Stray Cats con ’40’ (puesto 28), Morrissey con ‘California Son’ (puesto 29), Blackpink con ‘Kill this Love’ (puesto 30), la banda sonora de ‘Rocketman’ (puesto 40), el recopilatorio de Primal Scream (puesto 46), Capullo de Jerez con ‘Mi música’ (puesto 62), Waterboys con ‘Where The Action Is’ (puesto 86), y el grupo de k-pop Twice con ‘Fancy You’ (puesto 88).



YG y Jhay Cortez, en la tabla de streaming

El resto de entradas en streaming son YG con ‘4Real 4Real’ en el 40 y Jhay Cortez con ‘Famouz’ en el 75.