Paul Banks de Interpol aclara por qué han decidido aceptar hacer un tour junto a Morrissey

Interpol han dado un movimiento inesperado en su carrera al anunciar un tour conjunto con Morrissey que desarrrollarán por Estados Unidos el próximo otoño. La decisión les ha valido no pocas críticas en la red social por antonomasia para criticar, Twitter, a cuenta de la simpatía por un partido de extrema derecha británico de su futuro compañero de gira. Por eso en una entrevista ofrecida a la publicación Hot Press, Paul Banks fue cuestionado por la decisión de aceptarlo. “Pensamos que sería un buen espectáculo para nuestra banda”, decía inicialmente la transcripción de la entrevista. “Así es como lo veo”, proseguía, “no me meto demasiado en otras historias”.

Pero Banks ha acudido a Twitter para aclarar que la transcripción era incorrecta (ya ha sido editado en el articulo de Hot Press), y que lo que dijo fue que “sería un buen espectáculo para nuestros fans” –parece lógico pensar que la dicción de “band” y “fans” en inglés puede ser confusa–. Además, el cantante del grupo neoyorquino ampliaba su respuesta sobre el asunto: “No siempre sostengo las mismas creencias que los artistas con los que trabajo, y no considero que eso sea un requisito. Aborrezco el racismo, la homofobia y cualquier forma de prejuicio basado en la nacionalidad, raza, etnia, religión, género, identificación de género o estatus socioeconómico de una persona”, sentencia, por si había dudas.

Interpol actuaban este pasado fin de semana en el festival de Glastonbury, presentando las canciones de su álbum del año pasado, ‘Marauder‘, y también las del recién publicado EP ‘A Fine Mess’ –una nueva versión del ‘Fine Mess’ más 5 inéditos de las mismas sesiones de su último disco–. Por su parte Morrissey trata de promocionar su nuevo disco de versiones, ‘California Son‘, mientras parte del público y crítica le cuestiona, como decíamos, por su apoyo manifiesto al partido abiertamente xenófobo For Britain. Él asegura que medios como The Guardian han lanzado contra él una “Campaña de Odio”.

I know Morrissey is a racist, not much more you can say abt that, but what I didn’t know was that Interpol specifically were cool with that.

— david drake (@somanyshrimp) June 27, 2019