Escucha lo nuevo de Charli XCX & Sky Ferreira, Shura, Ride, Friendly Fires, Kinder Malo, Normani…

Pese a que España parece medio paralizada por el puente de la virgen de agosto, esta semana Ready for the Weekend viene cargadita de novedades muy pero que muy interesantes. Para empezar, los álbumes de Sleater-Kinney, Shura, Friendly Fires, Ride, King Gizzard & The Lizard Wizard, The Hold Steady, Eilen Jewell, Thee Oh Sees, Maria Usbeck, A$AP Ferg, Oso Oso, Snoop Dogg y Young Thug que se esperaban. Además, EPs de promesas como Channel Tres y Fletcher ven la luz hoy también.

Luego, el viernes llega animadísimo en cuanto a singles, con los nuevos temas de Taylor Swift, Miley Cyrus, Charli XCX & Sky Ferreira, Normani, Liam Gallagher, Swae Lee & Drake, Jorja Smith & Burna Boy, Vivian Girls, Kinder Malo, Reyko, MUNA, Mika, Anna Of The North, Lotus & Kendrick Lamar, Jenny Hval, JPEGMAFIA (solo y con Tkay Maizda), Redd Kross (¡versionando a Sparks!), Brockhampton, Alex Cameron, Sofia Coll, Juancho Marqués & Don Patricio & InnerCut, slayyyter, PVRIS, Cruz Cafuné, Stereophonics, Nils Frahm, Girl Band, Disciples, River Tiber y muchos más. Además, nuestra playlist también incluye las canciones que a lo largo de la semana han presentado Locoplaya, Michael Kiwanuka, Whitney, Big Thief y Rosalía & Ozuna (que también colabora, de forma llamativa, en el álbum de Snoop Dogg antes mencionado).

Como siempre, la playlist se completa con curiosidades como un EP de remixes de Homeshake, nuevas versiones, también en forma de remezclas, de temas recientes de Hot Chip, Pop Smoke (¡con Nicki Minaj!) o IDLES (¡a cargo de Tricky!), o una versión acústica del último single de Sam Smith.