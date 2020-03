Las mejores canciones del momento: marzo 2020

Triángulo de Amor Bizarro / Vigilantes del espejo: El grupo de Isa y Rodrigo nos ha sorprendido con un registro diferente en el primer single oficial de su primer disco homónimo.

The 1975 / Me & You Together Song: Cuando nadie lo esperaba dada la rareza de sus últimos lanzamientos, The 1975 se han sacado de la manga otra de sus perfectas canciones de indie pop.

Bravo Fisher!, Rocío Sáiz / Proyectil: Hace un par de semanas tuvimos el placer de estrenar el vídeo de este temazo, uno de los grandes singles de ‘Amor’ de Bravo Fisher!

Lady Gaga / Stupid Love: Primer sencillo de ‘Chromatica’, de menor impacto inicial que otros temas de Gaga, pero un pequeño “grower”.

Cineplexx, Soleá Morente / Orilla: También entregado al italo suena este tema de Cineplexx con invitada de lujo, cuyo vídeo estrenábamos el mes pasado.

Doja Cat / Say So: La disco-rap ‘Say So’ es, muy merecidamente, uno de los mayores virales de los últimos tiempos, situado en el top 10 del global de Spotify.

Tversky / Addict: Siguiendo con los sonidos disco, excelente canción de Tversky, el gran single contenido en su debut homónimo.

Caribou / Never Come Back: Entre los últimos Discos Recomendados está el nuevo de Caribou, ‘Suddenly‘, sobre el que mantuvimos una gran charla con el propio Dan Snaith.

Jessie Ware / Spotlight: Pese a que empieza en plan Disney, este single de presentación del próximo disco de Jessie Ware pronto se transforma en un rompepistas.

Kiesza / All of the Feelings: Nunca volverán los tiempos de ‘Hideaway’ para Kiesza pero cuando menos este nuevo sencillo volverá locos a los seguidores de Carly Rae Jepsen.

HAIM / The Steps: Como todos los últimos sencillos de HAIM, gran equilibrio entre sonido retro y banda de pop-rock actual en este ‘The Steps’.

Cupido / La pared: Aunque para sonido transversal el de la banda de Pimp Flaco, de regreso con una balada después de que este haya estado de baja por estrés.

Tame Impala / Breathe Deeper: ‘The Slow Rush’ ha sido uno de los discos a los que nos hemos dedicado últimamente, y sobre el que pudimos charlar con Kevin Parker.

The Lemon twigs / The One: El glam-soul sobrevive en el nuevo disco de The Lemon twigs, que saldrá a la venta el 1 de mayo.

Pantocrator / No te puto pilles: Y el underground nacional lo hace en este single que de manera inteligente parodia el machirulismo recalcitrante.

Tennis / How to Forgive: No decaen los adorables Tennis en un nuevo álbum que vuelve a contener gemas de pop delicado como ‘How to Forgive’.

Dirty Projectors / Overlord: Precioso nuevo tema de Dirty Projectors, esta vez clásico y entonado por Maia Friedman.

Chucho / La carretera de la costa: La lista de “grandes éxitos” de Chucho continúa creciendo con el nuevo adelanto de su próximo disco.

Pshychotic Beats, Pati Amor / Desciende a mí: Al igual que el lyric video de los de Fernando Alfaro, estrenábamos este neo-bolero de Pshycotic Beats, artista nacional que lograba colocar un tema en la banda sonora de la prestigiosa ‘Killing Eve’.

Single / El sueño: Nuestra canción favorita del disco de Single era esta conexión onírica con los amigos perdidos en el camino.

Los Vinagres / Súmbale: Los Vinagres se sumaban a la música latina -en su vertiente tradicional- y les sentaba así de bien.

Recycled J, Aleesha / Angelito: 1 millón de streamings suma ya este nuevo tema de Recycled J, esta vez en formato dúo.

Powfu, beabadoobee / death bed: No es un dúo sino el resultado de un sample a lo ‘Stan’ lo que encontramos en esta producción de Powfu que también se ha viralizado durante las últimas semanas.

Allie X, Mitski / Susie Save Your Love: La colaboración de estas dos artistas te gustará mucho si te gusta… St Vincent.

Honey Harper / Something Relative: Como un oasis en un desierto es el pequeño poso de optimismo que se esconde en esta canción de la revelación de neo-country Honey Harper.

Mala Rodríguez / Mami: Enternecedora e inesperada la balada de Mala Rodríguez, dedicada al amor maternal.

King Princess / Trust Nobody: La reedición de ‘Cheap Queen’ coincidía con nuestro crush con esta canción que habla justo de lo que pasa después de un crush.

La Roux / Do You Feel: Igualmente muy defendible aunque no haya sido un hit es esta canción incluida en ‘Supervision’ de La Roux.

Rina Sawayana / Comme des garçons (like the boys): Rina homenajea los bangers de los 90 y los 2000 al tiempo que parodia la masculinidad tóxica.

El Hijo / Cerebro plagado de loops: Otro estreno de JENESAISPOP fue el vídeo de esta canción que inesperadamente referencia a Shakira, contenida en lo último de El Hijo, ‘Capital desierto‘.

Confeti de Odio / Ansiedad (has vuelto a mí): Nueva balada del autor de ‘Hoy será un día horrible’, con cierto aire a las acústicas de los primeros Radiohead.

BAMBIKINA, DePedro: Gran dúo de sing along entre ambos cantautores que hasta podría quedar en Eurovisión mejor que ‘Universo’.