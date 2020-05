Escucha lo nuevo de Sr. Chinarro, Ginebras, C. Tangana, Kehlani, Natalia Lafourcade, Karmento, Weezer, Hayley Williams…

¿Somos nosotros o está empezando a animarse la cosa de los discos a medida que se va relajando el confinamiento? Esta semana Ready for the Weekend está cargada de singles, como viene siendo habitual en las últimas semanas, pero también hay un buen puñado de discos nuevos. Los más importantes quizá sean los de Kehlani, Hayley Williams (la vocalista de Paramore en solitario), Mark Lanegan, Natalia Lafourcade (un nuevo álbum que alterna composiciones propias con y Buscabulla en el plano internacional, y Melenas, St. Woods y Karmento en el estatal. Pero además hay discos de I Break Horses, RAC, Blake Mills, el debut largo del productor madrileño Bruma, el joven e interesante jazzman Chip Wickham, el rapero italiano Ghali (que cuenta en un tema con Don Patricio) y un álbum sorpresa de Chris Brown. Aparte, desde hoy podemos disfrutar de EPs de Hailee Steinfeld, Little Simz, Pshycotic Beats, Cecile Believe y del productor y MC madrileño Oddliquor, además de una nueva mixtape del afamado beatmaker español Cookin Soul.

En los últimos siete días hemos venido destacando canciones que han publicado Sia, nostalgia.en.los.autobuses (proyecto de David Ruis de La M.O.D.A. producido por Refree), Lianne La Havas, Dirty Projectors, Fontaines D.C., Cass McCombs, Kim Petras y Bob Dylan. Al margen de estos, destacamos los nuevos singles de Sr. Chinarro, Ginebras (con un tema que obviamente está inspirado por esto que nos contaron), C. Tangana (‘Guille Asesino’, que junto a su número 1 de singles ‘Nunca estoy’ forma parte de un inminente EP), Weezer, Jessie Ware, !!!, Cut Copy, The New Raemon, The Magnetic Fields, Hidrogenesse, Charli XCX (tercer avance de su disco grabado en confinamiento), The Streets, Sen Senra, Tórtel, Jehnny Beth, Joe Goddard (Hot Chip) & Hayden Thorpe (ex-Wild Beasts), Bejo, Tei Shi, Paul Weller, Arlo Parks, Sleaford Mods, Ella Eyre, Canijo de Jerez, Kimberley Tell, Wet, Hnos Munoz y un largo etcétera.

No faltan esta semana canciones en beneficio de la lucha contra la Covid-19, como las que han publicado en las últimas horas Ariana Grande & Justin Bieber, la mismísima Cher (versión de ‘Chiquitita’ de ABBA), y Vetusta Morla, junto a una pléyade de artistas, de Christina Rosenvinge a Sabina pasando por Kase O, Xoel López, Alice Wonder, Carlotta de Hinds o Dani Martin. También destacamos un inédito de Martha Wainwright, en el que vuelve a cantar con su hermano Rufus, y un tema de Gorillaz con Skepta y Tony Allen, en homenaje al batería nigeriano fallecido hace pocos días.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”