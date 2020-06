Megan Thee Stallion brilla sin ayuda de Beyoncé en unos BET Awards 2020 que redimen a Chris Brown

De manera algo extraña, pues las restricciones derivadas de la pandemia impedían la celebración de una ceremonia con público e invitados al uso, anoche se celebró la entrega de los premios BET Awards, que el canal Black Entertainment Television entrega a protagonistas afroamericanos de la industria del entretenimiento y el deporte. En esta ocasión, además, en medio de la oleada de protestas en contra la brutalidad policial hacia ciudadanos no-caucásicos, con especial incidencia en hombres y mujeres negros. Algo que, de manera evidente, estuvo muy presente en los discursos y actuaciones (pregrabadas en todos los casos) televisados. Aunque no actuó, Beyoncé (que acaba de anunciar nuevo «álbum visual») fue una de las grandes protagonistas en ese sentido: recogiendo un premio especial por su labor humanitaria, llamó a persistir en unas protestas que considera «inspiradoras» y, sobre todo, a votar en las elecciones locales y estatales, previas a las presidenciales. También Alicia Keys, que alude en su reciente single reivindicativo ‘Perfect Way to Die’, que interpretó en directo desde un estudio neoyorquino, a las víctimas a manos de la policía George Floyd y Breonna Taylor. Y nada menos que Public Enemy abrieron la ceremonia con una potente recuperación de su himno ‘Fight the Power’, al que se sumaron Nas, YG, Rapsody y otros artistas.

En cuanto al palmarés, uno de los grandes ganadores de la noche fue Roddy Ricch. El joven rapero de Compton ganó el premio a mejor nuevo artista y, sorprendentemente, el de álbum del año por su debut ‘Please Excuse Me for Being Antisocial’. Aunque para sorprendentes los premios como mejor artista masculino de pop/R&B y mejor colaboración (con Drake’) para Chris Brown, al que la industria y el público parece haber perdonado ya sus episodios de violencia hacia Rihanna y otras controversias. Lizzo (mejor artista femenina de de pop/R&B), Migos (mejor grupo), DaBaby (mejor artista masculino de hip hop, que se unió a Ricch para interpretar su reciente tema conjunto ‘Rockstar’) y Megan Thee Stallion (mejor artista femenina de hip hop).

Precisamente la autora de ‘Suga‘, ofreció una de las actuaciones (grabadas previamente, como hemos indicado) más potentes que se emitieron durante la ceremonia. La rapera se montó prácticamente un espectacular videoclip en directo –ambientado en un mundo post-apocalíptico a lo ‘Mad Max’– para su recién estrenado nuevo single ‘Girls in the Hood’, culminado con su gran hit actual, ‘Savage‘, que hizo brillar sin necesidad de que interviniera Beyoncé, como sí hace en su remix. También destacaron las actuaciones de Chloe x Halle, con un gran medley de los singles del estupendo ‘Ungodly Hour‘, y Anderson .Paak junto a Jay Rock interpretando su reciente single ‘Lockdown’, que también fue editado en el significativo Juneteenth, conmemorado un par de semanas atrás. Os dejamos con las actuaciones mentadas y el palmarés completo.













Álbum del Año

Roddy Ricch – ‘Please Excuse Me for Being Antisocial’

Mejor artista femenina de pop/R&B

Lizzo

Mejor artista masculino de pop/R&B

Chris Brown

Mejor grupo

Migos

Mejor colaboración

Chris Brown [Ft. Drake] – ‘No Guidance’

Mejor artista femenina de hip hop

Megan Thee Stallion

Mejor artista masculino de hip hop

DaBaby

Vídeo del Año

DJ Khaled [Ft. Nipsey Hussle, John Legend] – ‘Higher’

Director de vídeos del Año

Teyana “Spike Tee” Taylor

Mejor nuevo artista

Roddy Ricch

Premio Dr. Bobby Jones al mejor gospel

Kirk Franklin – ‘Just for Me’

Mejor artista internacional

Burna Boy

Mejor nuevo artista internacional

Sha Sha

Mejor actriz

Issa Rae

Mejor actor

Michael B. Jordan

Premio Jóvenes Estrellas

Marsai Martin

Mejor película

‘Queen & Slim’

Mujer deportista del Año

Simone Biles

Hombre deportista del año

LeBron James

Premio del público 2020

Megan Thee Stallion [Ft. Nicki Minaj and Ty Dolla $ign] – ‘Hot Girl Summer’

Premio BET Her

Beyonce [Ft. Blue Ivy Carter, Wizkid and Saint Jhn] – ‘Brown Skin Girl’