Katy Perry declara su amor a Rosalía… entre rumores de un dueto con Aitana

Katy Perry está en estado de buena esperanza por partida doble: de su primera hija con Orlando Bloom y de un nuevo álbum. Un sucesor de ‘Witness’ que se publica el día 14 de agosto, aunque a día de hoy solo conocemos de él su existencia y un single, ‘Daisies‘, cuyo desempeño en las listas de éxitos está siendo más bien regulero, por más versiones acústicas y remixes bailables de cara al Orgullo 2020 que aporte al asunto. En todo caso, Perry está de promo, y ofrece entrevistas mientras permanece confinada en su casa. En la última de ellas, ha dejado una de esas patochadas suyas que la distinguen y la han llevado a ser el centro de atención como jurado en ‘American Idol’, por ejemplo.

Como recogía hace unas horas la plataforma de RTVE Playz, en esa entrevista (desconocemos el medio por más que hemos indagado, la verdad) declaraba su amor a Rosalía, o «Rozalía», como dice ella cómicamente. «La amo, tengo un «crush» con ella», dice con gestos de ir a darle un vahído, convirtiéndose en un meme en sí misma. Un clip que llegaba a la propia artista barcelonesa que, partiéndose de risa, dice en un tuit «si es que hay que quererla». ¿Habrá una colaboración en ciernes, ya que se quieren tanto?

No parece probable, como tampoco lo es un dueto entre Perry y otra cantante barcelonesa con el que se ha especulado fuertemente esta semana: hace un par de días, Katy Perry y Aitana eran trending topic por un rumor que decía que ambas cantarían juntas en ‘Teary Eyes’, una de las canciones que contendría, hipotéticamente, su nuevo disco antes mentado. Pero lo cierto es que no hay nada de cierto en ello, según ha contado la propia Aitana en una entrevista con Tony Aguilar en Los40: “Yo me meaba”, decía la intérprete de ‘Teléfono’. “Cómo se ha liado con esto, ¿pero de dónde lo ha sacado?”, explicando que incluso sus propias amigas le escribían para saber del asunto de primera mano. “¡Lo estaba flipando hasta yo!”, aseguraba, añadiendo que ella no es “tan guay para hacer un tema con ella”, aunque le encantaría que se lo planteara en un futuro. Ha sido bonito mientras ha durado.