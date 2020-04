La cara de confinada de Taylor Swift; el karaoke loco de Rosalía; la obsesión por las naranjas de Lana Del Rey… en 10 fotos que no debiste perderte

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Dado que el confinamiento por la pandemia retiene en sus casas a prácticamente todo el mundo, la sección está capitalizada por los efectos y reacciones del coronavirus en las estrellas del pop.

La cara de confinada de Taylor Swift

Tras la cancelación de todas sus fechas en directo de este año –incluido el festival madrileño Mad Cool 2020–, Taylor Swift permanece fuera de foco en su confinamiento. Apenas se ha manifestado para prestar su apoyo a la iniciativa One World Together at Home y condenar la publicación de un disco en directo por parte de su antigua compañía discográfica, poco más. Y es que, como en muchos hogares, “no hay nada sucediendo por aquí”. Con esa frase expresaba Swift su estado en estos días, aunque nada lo plasma mejor que su cara con ausencia de gesto y “producción”.

Lana Del Rey, obsesión por las naranjas

Otra compañera de Taylor que permanece relativamente aislada –la habíamos visto dando algún que otro paseo en coche– es Lana Del Rey. Tras cancelar también su gira europea, está aprovechando para escribir algún que otro poema y, de manera algo extraña, aficionarse a las naranjas. Así lo muestra este selfie con máscara estampada, unas flores y una bolsa de cítricos en ristre. Es, en realidad, un guiño a la portada del disco de spoken-word que (esperamos) publicará próximamente, ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’. Por si hubiera dudas de esta nueva obsesión, la acompaña de otra imagen: la de una pick-up rebosante de esta fruta.

CEVID 19 (FKA Cecilio G.) contra la “Ley Mascarilla”

La dichosa pandemia nos está dejando un poco pallá marcando enormemente a todos. A alguno, como es el caso de Cecilio G., le ha llevado incluso a cambiar su AKA por “CEVID 19” –y no es solo una broma, acaba de lanzar su segunda mixtape bajo ese alias–, aunque en realidad no es que ame especialmente la situación. De hecho, este montaje sobre ‘El baile a orillas del Manzanares’ de Goya muestra que no ve el momento de echarse a las calles, a pesar de la Ley Mordaza… que ya podría pasar a llamarse “Ley Mascarilla”.

La nueva realidad de La Bien Querida

En esta situación, si uno llega a estar tan harto del confinamiento como Ceci o Taylor, siempre puede optar por una solución como la que toma Ana Fernández-Villaverde: la realidad virtual. Si eres de los que, como yo mismo, nunca le habías visto la gracia al invento, pensar que ahora mismo puede ser una forma de evasión, “una nueva realidad”, resulta bastante sugerente.

Rina Sawayama fangirlea con Mel C

La japonbritánica (se dice así) Rina Sawayama es una de las pocas artistas que se ha atrevido a mantener sus planes discográficos, publicando el notable ‘SAWAYAMA‘ hace unos días. Un lanzamiento que ha hecho muy feliz a Rina… aunque no tenemos claro si tan feliz como conocer a Mel C de Spice Girls. A instancias de una revista, ambas se veían por video-conferencia y Rina, la pobre, a duras penas podía contener la emoción de fan.

El vestido premamá definitivo para Katy Perry

Para una Katy Perry en pleno estado de embarazo el confinamiento ha debido ser una bendición caída del cielo: es difícil pensar en un plan mejor para ella que pasar el día en chándal comiendo pepinillos. Sin embargo, tiene que seguir trabajando como jueza en ‘American Idol’, aunque sea grabando desde casa, y debía ser un embrollo pensar en qué podría ponerse que le resultara cómodo y no afectara a su imagen. Afortunadamente, alguien en el equipo del programa ha tenido la mejor idea posible. No hay más que ver su cara de felicidad.

Justin Bieber hace viral… a Drake

Hace unos meses Bieber cimentaba la repercusión de su single ‘Yummy‘ (pese a todo, menor de lo esperado) en retos de TikTok, el nuevo maná del pop. Su compatriota y colega Drake pretende lo propio con ‘Toosie Slide‘, y él cuenta para ello con la inestimable colaboración de Justin, que se presta a aparecer haciendo el bailecito de marras en un vídeo del perfil de su hermana Allie y con un traje de Pikachu. Ah, no, que su ropa es así.

El karaoke pop de Rosalía

Pese a haber lanzado ‘Dolerme‘ y poder estar a punto de liarla mundialmente con singles con Travis Scott y Billie Eilish, a Rosalía se la ve más aburrida que una mona en su confinamiento en casa de su manager en Miami. Pero hace lo que puede para evitarlo. Su penúltima ocurrencia ha sido organizar un karaoke casero en el que cantó aquello que le sugerían sus seguidores. Entre risas y cucamonas, echó la tarde en sus Stories reinterpretando indistintamente a Lola Flores, Dua Lipa, Xtina, Beyoncé… dando gusto a sus fans y titulares a la prensa. ¡Así sí!

Ms Nina, cumpleaños confitado

Como muchos de nosotros, algunos artistas pasan su cumpleaños en confinamiento. Ms Nina, sin ir más lejos, lo celebraba hace unos días en su casa, luciendo sus mejores galas y poniéndose Nina tita a dulces. También a tartas. Y, mientras, cocinando.

Tove Lo lo hace rular en confinamiento

Aunque Ms Nina asegura que no fuma (really?), no puede decir lo mismo Tove Lo, que hace unos días publicaba este vídeo al más puro estilo ‘La tribu de los Brady’ en el que va rulando un cigarrito de la risa de plano a plano. El cebollón que debió agarrar entre ensayo y error y cambios de vestuario para el vídeo debió de ser minino. Eso sí, su tobillo ya está curado y parece que libre de corona. ¿Casualidad? No lo creo.