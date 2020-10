Amaia anuncia single con Alizzz y come kebab en ‘Banana Split’

Amaia ha anunciado nuevo single producido por Alizzz. ‘El encuentro’ sale el próximo jueves 22 de octubre a las 21.00 horas y sí, es la primera colaboración entre la autora de ‘Pero no pasa nada‘ y el productor de ‘Demasiadas mujeres‘, ‘Nunca estoy‘, ‘Booty‘, ‘No te debí besar‘, ‘Llorando en la limo‘ y otros éxitos de C. Tangana.

No será la primera vez que Alizzz produzca una canción de una concursante de Operación Triunfo: ‘Me quedo‘ de Lola Indigo y Aitana (compañeras de edición de Amaia) lleva su firma. Por su cuenta, Alizzz estrenaba hace unos días su primer single como artista solista -no como productor-, un sorprendente ‘Todo me sabe a poco‘ que viraba hacia el post-punk. Ya no es tan predecible lo que pueda haber salido de la unión de estos dos nombres.

Por otro lado, esta noche se ha emitido el primer episodio de ‘Banana Split’, el nuevo programa de Mikel López Iturriaga «El Comidista» que aúna gastronomía y música, y Amaia ha sido una de sus primeras invitadas. Amaia y Mikel han comido kebab y hablado de comida rápida, comparándola con la música de consumo rápido. Preguntada por qué canción le parece «fast food», Amaia nombra ‘Aprendiendo el sexo’ de Bad Gyal debido a su título y, dentro de su repertorio, escoge ‘Quedará nuestra mente’ porque es la que «más suele gustar». También señala que ‘Vas a volverme loca’ de Natalia, canción que ha versionado, le parece «fast food», en concreto una «hamburguesa», pero no para mal en absoluto: «esa canción tiene algo mágico, no sé explicar qué es, pero te engancha muchísimo, es una golosina». Finalmente, se arrancan Mikel y ella a cantarla. Recuerda aquí nuestra divertida entrevista con Iturriaga sobre ‘Banana Split’.