«10 fotos que»: el fotón de Nathy Peluso, el reencuentro de ‘Física o química’, la pimienta de Portishead…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

El reencuentro de FoQ

El rodaje de ‘Física o química: el reencuentro’ ya está en marcha con la mayoría de sus personajes principales, pero sin Úrsula Corberó… al menos hasta nuevo aviso. Los alumnos del Zurbarán, ya adultos, se volverán a encontrar para acudir a la boda de Yoli (Andrea Duro), y si una primera foto de dicho reencuentro no incluía la presencia de Javier Calvo, el co-director de ‘Veneno’ y ‘Paquita Salas‘ se ha encargado de disipar cualquiera duda sobre su participación en la secuela colgando unas fotos él mismo de su reunión con sus antiguos compañeros de reparto. «Esto fue muy emocionante y estoy deseando que salga», ha escrito.

¡SILENCIO, SE RUEDA! 🎬 ¡SÍ! Esta semana hemos arrancado el rodaje de #FoQ: El Reencuentro y tenemos las emociones a flor de piel… ❤ pic.twitter.com/P4KUdocpGp — Física o Química (@FoQ) September 11, 2020

Nathy Peluso posa con ‘Calambre’

‘Calambre‘, el debut largo de Nathy Peluso, uno de los recientes Discos Recomendados en nuestro site, acaba de entrar en el top 5 de la lista de álbumes española. Antes, el día del lanzamiento del disco, la cantante argentina afincada en Barcelona posaba con una copia del vinilo de su disco en esta imagen que solo podemos tildar de «fotón», pues es tan geométrica que casi parece salida de un cuadro. Recuerda a aquella imagen icónica de Rosalía posando con ‘El mal querer’ en su día de salida, pero donde la catalana era todo risillas, Nathy aposta por una mirada penetrante… y por el desnudo total.

J Balvin también tiene «menú McDonalds»

Como picados porque algunas de las mayores estrellas del pop del mundo siguen una dieta vegana, lo han hecho o han promovido dicha dieta en algún momento de su carrera, de Beyoncé a Ariana Grande pasando por A$AP Rocky, Miley Cyrus o Sia, otros artistas se alían con McDonalds para promocionar sus menús customizados. Primero era el turno de Travis Scott y ahora es el de J Balvin. Por lo que puede verse en la foto, su menú es el típico y desde luego no da para ponerse «morado«.

El «ego trip» de Omar Ayuso es más que eso

El actor de ‘Élite‘, fan acérrimo de Alaska como él nos comentaba en su «tipo test», es aficionado a subir fotos de él a Instagram como cualquier influencer. Él lo llama «ego trip», pero una de las últimas publicaciones de Ayuso no ha mostrado su cara bonita sino otra cosa: el guion de ‘Matar a la madre’, su primer corto. ¿Será tan almodovariano como su título, habida cuenta de lo fan que es Ayuso del director manchego? De la actuación a la dirección, el actor indica que está «cumpliendo sus sueños» y que «echa a volar».

Adele felicita el cumpleaños a Nicole Richie

Cada actualización de sus redes de Adele es noticia, sobre todo si se hace unos moñitos a lo bantú y despierta la ira de los canceladores profesionales, o anuncia su «comeback» como ha hecho este mismo fin de semana. Antes, la autora de ‘When We Were Young’ subió a Instagram una serie de fotos con la que felicitaba el cumpleaños a su amiga, Nicole Richie, añadiendo un vídeo en el que se ve cómo esta le pega un susto a la cantante. Tiene gracia la amistad ya que el padre de Nicole es Lionel Richie, autor de ese ‘Hello’ en el que todo el mundo pensó cuando Adele publicó su ‘Hello’.

Lorena Álvarez te «enseña» filosofía

Los libros de texto escolares suelen utilizar referencias de la cultura popular para explicar conceptos, de ahí que a alguien se le haya ocurrido que ‘Ya no me acuerdo de ti’ de Lorena Álvarez y su Banda Municipal era una canción estupenda para profundizar en el significado del nihilismo, aquella corriente filosófica según la cual nada existe ni tiene sentido. La letra de ‘Ya no me acuerdo de ti‘ parece en un libro de 2º de bachillerato, como ha señalado la asturiana en Instagram, si bien no puede ser casualidad que el autor de dicho libro sea Ricardo Vicente, músico asociado a bandas como La Costa Brava o Tachenko que, además, es profesor de filosofía. Un puntazo, en cualquier caso.

Lady Gaga «saca» single para animar al voto

Con las elecciones americanas de noviembre a la vuelta de la esquina, algunos artistas están poniendo su granito de arena para animar a sus seguidores a que no se queden en casa y acudan a las urnas o para informarlos sobre el procedimiento del voto por correo. Lady Gaga es una de esas artistas y uno de sus mensajes pro-voto incluye una cancioncita que ha compuesto al piano para la ocasión. En otro vídeo, la autora de ‘Chromatica‘ se ha grabado a sí misma envolviendo unos emparedados de crema de cacahuete, porque el patriotismo se lleva por dentro.

La Bien Querida cultiva sus «jardines de marzo»

La pandemia nos ha agudizado todos el ingenio… cuando no nos ha instado a recuperar aficiones que creíamos abandonadas o incluso a desarrollar nuevas para las que creíamos no disponer de tiempo en absoluto. No sabemos cuán fan es La Bien Querida de las plantas ni si le gustan más o menos que la «brujería«, pero, a juzgar por esta imagen en la que Ana Fernández-Villaverde posa con una planta que casi mide lo mismo que ella, imaginamos que le gustan bastante. Con que la cuide un poco más de lo que el Ministerio de Cultura ha cuidado al sector musical estas últimas semanas, nos damos con un canto en los dientes.

La pimienta de Portishead

A falta de ese cuarto disco de Portishead que no termina de llegar cuando ya han pasado 12 años del último, el bueno de Geoff Barrow comparte alguna que otra curiosidad que ve en las redes. Aquí la broma es que a alguien le ha parecido que la P del logo de ‘Third’ era lo suficientemente distintiva como para llevarle a este disco incluso cuando un logo parecido aparece en una botellita de pimienta. Son «tiempos duros» y hay que «diversificar» la marca. ¿Es tan mala idea?

The Crab Apples llevan lo de su single al siguiente nivel

Adelantándonos un poco al especial «10 fotos que» dedicado a Halloween, The Crab Apples se han disfrazado de cucharachas para el videoclip de su nuevo single, ‘Cucarachas’, que ya puede verse (menuda oportunidad perdida la de Amatria y sus ‘Chinches’). La canción, que pronto se convertirá en uno de los mayores éxitos de la banda barcelonesa, trata sobre el cambio climático y su estribillo sentencia que «solo las cucarachas sobrevivirán» al fin del mundo. Curiosamente, este insecto también inspiró el nacimiento de la canción: «Cucarachas nació un día a modo de jam session en nuestro antiguo local de ensayo, que estaba bastante infestado de estos bichillos. Literal, no había día en qué no hubiera al menos una de ellas correteando por entre la batería de Mauro o subiéndose por las PAs. Carla le pidió a Mauro que tocara como si se tratara de un ejército de cucarachas preparadas para la lucha y poco después nacieron el estribillo de Aaaahs y las líneas de guitarra y de bajo».