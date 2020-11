C. Tangana responde un test «¿has olvidado a tu ex?» en La Resistencia

C. Tangana ha vuelto a La Resistencia, en este caso para promocionar «la canción más importante de su carrera», ‘Tú me dejaste de querer‘, que este fin de semana ha batido el récord de streamings diarios en Spotify España y en esas cifras se mantiene casi aún (1,3 millones este lunes, en su cuarto día de vida).

Puchito ha explicado que el lanzamiento del tema ha sido algo agridulce porque ha coincidido con una operación de su madre, que no era grave, pero preocupaba por la pandemia de covid-19 y ha respondido algunas de las particulares preguntas de David Broncano, que se declara fan de un tema perdido del artista, ‘Yelo‘, editado este año pero olvidado después de ‘Nunca estoy‘. Entre otras cosas ha hablado de si le gustan Maná, y si es más seguro practicar el sexo oral que besarse durante esta pandemia. Como el presentador ha dado negativo y el cantante ya pasó el coronavirus, en un momento Broncano propone: «ahora mismo podríamos follar». No se ha dicho nada sobre si su nuevo disco llegará este 2020, pero sí que tiene «muchísimos temas» preparados y que no dejará «descansar» al público.

Lo más interesante de la entrevista, dado el carácter romántico de sus últimas canciones, ‘Tú me dejaste de querer’ y ‘Demasiadas mujeres‘, es la realización del primer test que aparece en Google para la pregunta «¿has olvidado a tu ex?». En ningún momento se menciona a Rosalía, pese a que parece una referencia estética en portada y videoclips, así que Antón sale adelante, en abstracto, contestando preguntas como quién lo dejó (ella) o si la saludaría en una fiesta a la que acude con su nuevo novio. La resolución del test de Foro En Femenino es que sí la ha olvidado.

C. Tangana parece querer decir que compone en base a recuerdos de algo «potente» o un momento bajo cuando explica, sin que Broncano le pregunte: «Igual que no soy todo el rato un chulo como esas canciones de ambición de una persona joven que quiere petarlo, no siempre estoy en el mismo mood que las otras canciones. No es todo el rato una constante. Uno se inspira en la vida y luego escribe sobre cosas que merecen la pena. Si escribiésemos cosas de lo que nos pasa todo el rato, imaginad un disco de estar en casa y cuando salgo, me pongo la mascarilla».

Por último, hay tiempo para comentar el incidente de aquel día en que C. Tangana no se quiso dejar entrevistar por Roberto Leal cuando acudió a Operación Triunfo para presentar ‘Un veneno‘. Puchito cuenta que ya había advertido al programa que él iba a actuar pero no iba a hablar, y que fue cosa del programa tratar de provocarlo. Finalmente bromean sobre lo poco que debió de importar, de todas maneras, al entonces presentador de OT, pues este incluso «duerme» con una sonrisa en la boca.