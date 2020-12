Miley Cyrus, Xoel López, Smashing Pumpkins y Selecta, en la lista de álbumes española

Bad Bunny es número 1 en álbumes en España como ya hemos comentado en la lista de singles, donde ha colocado todo el disco ‘El último tour del mundo’ en el top 30. El artista además permanece en el puesto 19 con ‘YHLQMDLG’, certificado como disco de platino por sus streamings, y en el puesto 46 con ‘X 100PRE’, certificado como disco de oro. Son sus 3 discos de 2020, al menos por el momento.

Las siguientes entradas son las de Raphael con ‘6.0’ en el número 2 y Miley Cyrus con ‘Plastic Hearts’ en el número 4, nada mal teniendo en cuenta que el disco ha alcanzado el mismo puesto en Reino Unido, y las fechas tan competitivas en que nos hallamos. ‘Younger Now’ logró ser número 1 en España, pero desde luego no en Black Friday.

Mientras Isabel Pantoja es número 7 con ‘Canciones que me gustan’ y Los Zigarros número 8 con ‘Qué demonios hago’; Xoel López entra al puesto 15 con ’Si mi rayo te alcanzara’. Es más o menos el mismo puesto logrado por ‘Sueños y pan’, que fue top 13 en 2017, cuando no contaba el streaming. ‘Cyr’ de Smashing Pumpkins llega al puesto 69 en lo que parece una de las grandes decepciones del año: el álbum ha sido tan solo puesto 71 en Reino Unido y puesto 86 en Estados Unidos.

La lista de entradas se completa con Dream Theater y ‘Distant Memories – Live In London’ en el puesto 27, Subze con ‘Sadcore’ en el 56, Joan Garrido and The Global Band en el 60, ’The Collection 2020’ de Amy Winehouse en el puesto 65 y el 20º aniversario de ’El alma al aire’ de Alejandro Sanz en el 68. ‘El niño’ de Selecta, que acabamos de reseñar, entra al número 86.