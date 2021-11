Elton John deja a Lana del Rey sin número 1 en Reino Unido

Tras el récord de venta de álbumes en una semana de 2021 en Reino Unido, batido la semana pasada por Coldplay con ‘Music of the Spheres’, este disco cae del puesto 1 al puesto 5, pero la lucha por la corona de las listas británicas continúa siendo muy competitiva. Quien se ha llevado el gato al agua ha sido ‘The Lockdown Sessions’ de Elton John, que ha vendido casi 31.000 unidades durante sus primeros 7 días de vida. Se trata de un disco de curiosidades y colaboraciones que vuelve a relanzar la carrera de Elton John -otra vez, tras el pelotazo dado con la película ‘Rocketman’– centrado en el inesperado éxito que ha alcanzado ‘Cold Heart’. La revisión de su clásico ‘Sacrifice’ junto a Dua Lipa ha ido ascendiendo poco a poco durante las últimas semanas en Reino Unido hasta ser número 1 justo antes de la llegada del huracán Adele.

Elton John suma así 8 números 1 en álbumes en Reino Unido. Cuatro de ellos se publicaron en los años 70, dos más llegaron en los 90 y el 7º fue precisamente el álbum ‘Good Morning to the Night’ junto a Pnau, quienes también han producido el remix de «Cold, Cold Heart».

Las buenas noticias para Elton John implican malas noticias para Lana del Rey, que queda en el puesto 2 con su nuevo disco, el notable ‘Blue Banisters’. Es una pena porque Reino Unido es un bastión importantísimo para Lana del Rey y 5 discos de la artista han sido número 1 en las islas: ‘Born to Die’, ‘Ultraviolence’, ‘Lust for Life’, ‘Norman Fucking Rockwell!’ y ‘Chemtrails over the Country Club’. ‘Honeymoon’ había quedado en el puesto 2 y ‘Blue Banisters’ queda también en esa posición. Ambos álbumes han quedado los últimos, curiosamente, en nuestro repaso de la discografía de la artista, aunque por encima de 7/10 como media.

La buena noticia para Lana del Rey es que no es número 3 por 500 copias de diferencia. Si ‘Blue Banisters’ es número 2 con 18.935 unidades vendidas, en el puesto 3 hallamos a Duran Duran con ‘Future Past’ y 18.381 copias en el mismo periodo. En el caso de Duran Duran se iguala su mejor marca este siglo (el top 3 de ‘Astronaut’ en 2004) y el grupo sólo ha sido número 1 de álbumes en Reino Unido en una ocasión, con ‘Seven and the Ragged Tiger’ en 1983, el disco que sucedía a ‘Rio’.

