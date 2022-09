Más recopilatorios: Garbage anuncian ‘Anthology’, con 35 pistas

Parecía que los recopilatorios eran cosa del pasado en la era de las playlists pero nada más lejos de la realidad. Las colecciones de éxitos o antologías están a la orden del día. Nicki Minaj acaba de publicar su primera colección de singles, Franz Ferdinand te los acaban de «tirar a la cabeza» y Madonna ha reunido sus remixes favoritos en otro volumen. Todo esto mientras Rihanna todavía no ha publicado el suyo, pese a que su retahíla de hitazos es histórica. Hasta Noel Gallagher ha editado uno antes que ella.

Garbage son los últimos en pedirse un trozo del pastel de los recopilatorios y ‘Anthology’, que reúne 35 de sus singles y mejores «album tracks», verá la luz el 28 de octubre. La colección abarca los siete álbumes de estudio de Garbage pero no incluye temas nuevos, aunque sí uno raro llamado ‘Witness to Your Love’, que Garbage escribió para un recopilatorio solidario en 2008. Un año antes, la banda escocesa había publicado su primer «greatest hits», el excelente ‘Absolute Garbage‘.

‘Anthology’ llegará al mercado en formato doble CD y también en formato de doble vinilo de color amarillo. De ‘No Gods No Masters‘, el último álbum de Garbage, incluirá ‘The Men Who Rule The World’ y ‘No Gods No Masters’, pero no ‘Wolves’.

CD1

1. Vow

2. Subhuman

3. Only Happy When It Rains

4. Queer

5. Stupid Girl

6. Milk

7. #1 Crush

8. Push It

9. I Think I’m Paranoid

10. Special

11. When I Grow Up

12. The Trick Is To Keep Breathing

13. You Look So Fine (Single Version)

14. The World Is Not Enough

15. Androgyny

16. Cherry Lips (Go Baby Go!)

17. Breaking Up the Girl

18. Shut Your Mouth

CD2

1. Why Do You Love Me

2. Bleed Like Me

3. Sex Is Not The Enemy

4. Run Baby Run

5. Tell Me Where It Hurts

6. Witness To Your Love

7. Blood For Poppies

8. Battle In Me

9. Automatic Systematic Habit

10. Big Bright World

11. Control

12. Empty

13. Magnetized

14. Even Though Our Love Is Doomed

15. No Horses

16. The Men Who Rule The World

17. No Gods No Masters