10 joyas perdidas de Cala Mijas 2023

Cada vez queda menos para que se celebre la segunda edición de Cala Mijas, que tendrá lugar del 31 de agosto al 2 de septiembre en Costa del Sol (Málaga). Entre los nombres principales del cartel encontramos pesos pesados del tamaño de Arcade Fire, Florence + the Machine, The Strokes o Siouxsie, pero también son varias las «joyas perdidas» que vale la pena destacar o descubrir. A continuación comentamos 10. Os recordamos que los horarios de Cala Mijas ya están disponibles.

Amyl & the Sniffers

Desde Australia llega a Cala Mijas uno de los nombres del nuevo punk-rock que más están sonando últimamente, el de Amyl & the Sniffers. Con tres álbumes publicados, el último, ‘Comfort to Me’, les ha abierto a nuevas audiencias gracias a hitazos como ‘Hertz’ y a los apabullantes directos que se gasta el cuarteto.



Junior Boys

Para los seguidores del synth-pop más delicatessen es imperdible la presencia de los influyentes Junior Boys en Cala Mijas: aunque su último disco, ‘Waiting Game‘, es más tranquilo y ambiental, no faltan en su setlist actual éxitos tan reconocibles de su catálogo como ‘Big Black Coat’, ‘In the Morning’ u ‘Over It’.



Pabllo Vittar

“Modo Turbo” es como nos pone Pabllo Vittar cada vez que aparece en el escenario para ofrecer su rítmico show lleno de ritmos agresivos, coreografías enérgicas y atuendos extravagantes. Vittar, que ha colaborado con gente como Charli XCX o Major Lazer, acaba de publicar disco, ‘Noitada’, en el que explora su faceta más oscura e industrial. Le sienta de miedo.



Delaporte

Que Delaporte es uno de los grupos que más están aportando al pop de nuestro país lo sabemos desde hace años. Lo supimos cuando escuchamos ‘Como anoche‘, lo confirmamos cuando llegó ‘Las montañas‘, y lo volvimos a corroborar cuando llegó ‘Abril‘. No son tantos los artistas de nuestro país que están ofreciendo un sonido de pop electrónico tan divertido y a la vez sofisticado, y, además de todo esto, son imperdibles en directo, pues en ocasiones combinan su «live» lleno de hits con una «sesión» con guiños a éxitos ajenos.



Kevin Kaarl

Ahora que la música regional mexicana ha conquistado el mundo es buen momento de descubrir el directo de Kevin Kaarl, que no hace corridos tumbados pero sí se especializa en componer bonitas canciones de folk que tocan el alma. Con varios singles rozando los 300 millones de streamings, Kaarl te gustará si te gusta Ed Maverick.



Nu Genea

La música de Nu Genea transmite una radiante felicidad: el grupo de Nápoles recupera el sonido de la música disco primigenia y le da un toque eminentemente mediterráneo, italiano. Las influencias musicales vienen en realidad de todas partes, mientras, por otro lado, es un auténtico gozo ver a sus integrantes y a su banda en acción: un festín total.



Baxter Dury

Viejo conocido por los lectores de JENESAISPOP, Baxter Dury es uno de esos crooners peculiares de nuestro tiempo: su manera apática de cantar contrasta con la vividez de unas producciones que tan pronto incorporan arreglos de pop de cámara como sintetizadores new wave. En él se ha interesado recientemente Fred again, nada menos: juntos comparten el corte ‘Baxter (These are my friends)’. Por su parte, Dury tiene nuevo disco en el mercado.



James Holden

Hablando de productores de electrónica, aquí uno que debería ser igual de famoso que Fred again. Conocido por sus innovadoras producciones de tecno experimental, como las halladas en su popular disco de 2013, ‘The Inheritors’, Holden es capaz tanto de coquetear con el jazz como de pervertir de manera sublime una canción medio desconocida de Britney Spears. Presenta disco, de título que vale la pena reproducir: ‘Imagine This is a High Dimensional Space of All Possibilities’. Un viaje en sí mismo.



IDLES

Con un álbum que ha sido número 1 en Reino Unido, otro que ha sido número 5, y otro que ha sido número 6, IDLES son grandes conocidos del público británico, y también artífices de algunas de las canciones de punk más excitantes que se han oído en tiempos recientes. Esa reputación se acrecienta en sus directos, recomendables al 100% si buscas descargar tensión o perderte en medio de un pogo.



Yung Prado

El proyecto de electrónica de Nil Roig, integrante de La Élite, ha sabido despuntar por su cuenta hasta el punto de que hay quien no asocia ambos proyectos a la misma persona. Las coloridas producciones de house de Yung Prado van por otro camino, y solo hay que escuchar canciones como ‘Q pasa?’ o ‘Ganas de verte’ para entender que lo de Yung Prado es cosa seria.