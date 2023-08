Rihanna ha dado a luz a su segundo bebé, ha confirmado TMZ. El segundo hijo de Rihanna con A$AP Rocky nació el pasado 3 de agosto en Los Ángeles y es un varón.

Ni Rihanna ni A$AP Rocky han confirmado el nombre de la criatura por ahora, pero fuentes cercanas a TMZ aseguran que empieza con la letra R, como el del primer recién nacido de Rihanna, RZA, de 1 año de vida. Es la letra inicial de los nombres de pila tanto de la madre Robyn Rihanna Fenty como del padre Rakim Athelaston Mayers.

Rihanna anunció su segundo embarazo, para sorpresa del mundo entero, durante su esperada actuación en el intermedio de la Super Bowl, en febrero de 2023. Entonces ya era visible su abultada tripa. Desde entonces, Rihanna ha mantenido un perfil público bajo y se ha centrado en promocionar sus diversas líneas de lencería y cosmética. En un raro post de Instagram en el que aludía a su carrera musical, Rihanna celebraba que 10 de sus canciones habían llegado a los mil millones de reproducciones «sin nuevo disco en el mercado».

Hay que recordar que Rihanna no tiene ninguna prisa por publicar nuevo álbum, ni siquiera después de actuar en la Super Bowl y en los Óscar. ‘Lift Me Up‘, su canción para la banda sonora de ‘Wakanda Forever’, recibía una nominación en la categoría de Mejor canción en los Premios de la Academia, pero no podía contra el fenómeno ‘Naatu Naatu’. El año que viene se cumplirán 8 años desde el lanzamiento de ‘Anti‘, uno de los Discos Clave del Siglo XXI.



