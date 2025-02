10 artistas que ver en Primavera Sound Porto 2025

Con los abonos y entradas individuales de Primavera Sound Barcelona agotados en tiempo récord… puede ser una muy buena idea viajar a Portugal. Primavera Sound Porto reproduce parte del cartel de Primavera Barcelona (faltan Chappell Roan y Sabrina Carpenter, pero no Charli xcx), y es una alternativa ideal para el que no quiera perderse la línea editorial de uno de los mejores macrofestivales del mundo, pero no le apetezca zambullirse en las multitudes de la edición barcelonesa. Primavera Sound Porto se celebra del 12 al 15 de junio en el Parque da Cidade, las entradas siguen disponibles, y qué decir de Porto, una ciudad preciosa que siempre vale la pena visitar. Comentamos 10 artistas clave que actúan en Primavera Sound Porto:

Charli XCX, sin Troye Sivan

El «brat summer» no para en 2025 sino que continúa, con Charli XCX volviendo a uno de sus festivales predilectos. A Barcelona traerá su SWEAT TOUR de la mano de Troye Sivan, pero en Porto se subirá al escenario sola para desgranar las icónicas canciones que han compuesto el Mejor Disco de 2024.



Central Cee

Uno de los raperos de moda en Reino Unido visita la Península Ibérica para presentar su álbum debut, ‘Can’t Rush Greatness’, que acaba de entrar en el número 4 de la lista de álbumes española. Conocido por hits como ‘Doja’ o ‘Sprinter’ con Dave, Central Cee ya se anotó un hit plurilingüe con ‘Eurovision’, en el que participaban artistas como el español Beny Jr.



Beach House

‘Space Song‘ es una de las canciones más virales de la historia. Aunque su excelente e impecable discografía es suficiente motivo para no perderse a Beach House -reyes absolutos del dream-pop- ni en Porto ni en Barcelona, donde además ofrecerán un concierto especial en la sala Razzmatazz, dentro de la programación de Primavera a la Ciutat.



Jamie xx

Mientras The xx sigue en pausa, aunque se sabe que sus integrantes se han reunido en un estudio de grabación, Jamie xx ha continuado con su carrera en solitario y 2024 ha visto el lanzamiento de su segundo disco, ‘In Waves‘, otro gran trabajo de electrónica bailonga y divertida pero también llena de detalles. Ha valido la pena esperar casi 10 años por él.



Fontaines DC

Tampoco se puede hablar de rock contemporáneo sin mencionar a una de las bandas clave de guitarras británicas, ya conocida a nivel global y llenando recintos tipo el Movistar Arena de Madrid. Hablamos por supuesto de Fontaines DC, que con su álbum ‘Romance‘ ha llevado su propuesta definitivamente al siguiente nivel. Miles de fans conectan con sus letras generacionales.



Haim

Sí, Haim se encuentran trabajando en su cuarto álbum: se sabe desde 2023, aunque el disco se esperaba en verano de 2024 y sigue sin salir. 2025 puede ser su año o no, pero ver a las hermanas Haim de nuevo en el escenario siempre es una gran noticia. Sus tres discos son excelentes, y el tercero acaba de ser distinguido entre los mejores del siglo XXI por Rolling Stone.



Michael Kiwanuka

Uno de las nombres exclusivos de Primavera Porto que no aparecen en el cartel de la edición barcelonesa es el de Michael Kiwanuka. La estrella del soul británica visita Porto para desgranar el contenido de su último álbum, ‘Small Changes‘, el primero que saca después de ganar el Mercury Prize.



Anohni and The Johnsons

Un comeback muy esperado en el pop anglosajón ha sido el de Anohni and the Johnsons, que además ha venido acompañado del lanzamiento de un álbum muy importante para entender las preocupaciones del siglo XXI: ‘My Back was a Bridge for You to Cross‘ puede ser su mejor disco, y sobre él pudimos hablar largo y tendido con su autora en una de las entrevistas más intensas que recordamos.



Magdalena Bay

Cualquier fan del pop no ha podido perderse el segundo disco de Magdalena Bay, ‘Imaginal Disk‘, un auténtico banquete synth-pop para ponerse las botas. Un álbum conceptual y épico, además, que ha enseñado al mundo que el pop puede ser mucho más aventurado de lo que nos pintan. Uno de esos grupos que deberían estar vendiendo millones.



Deftones

Deftones es uno de los grupos de metal y rock más originales e influyentes de la historia. Solo hay que atender a la lista de bandas a las que han influido, y que incluye a superventas como Linkin Park o Paramore, y a grupos tan queridos como CHVRCHES o Deafheaven. ‘Ohm’, su último álbum, data de 2020, y parece que su décimo trabajo se acerca.