Central Cee, top 4 en Discos España; FKA twigs, top 20

Bad Bunny permanece en el número 1 de álbumes en España con ‘DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS‘, como lo hace en la lista de singles. Y en igual posición que la semana pasada aparecen Quevedo con ‘BUENAS NOCHES‘ en el 2, y Yorghaki y Alleh con ‘La ciudad’, en el 3. Esto no significa que no haya novedades interesantes esta semana en lista, pues la hay.

La entrada más fuerte de la semana en la tabla de álbumes es para el rapero Central Cee con su primer disco, ‘Can’t Rush Greatness’, que arranca en el puesto 4. Central Cee debutó en las listas españolas en 2022, con su single ‘Eurovision‘, que no está incluido en este disco. El mayor hit de ‘Can’t Rush Greatness’, de momento, es ‘Band4Band‘ con Lil Baby, que ha aparecido por las listas españolas en un modesto puesto 90. Por supuesto, ‘Can’t Rush Greatness’ es número 1 en Reino Unido, donde Central Cee es una megaestrella.

Alba Reche y su correcto ‘No soy tu hombre‘ entran en el 7, sin igualar las mejores posiciones de sus tres discos anteriores: ‘Quimera‘ llegó al 3, ‘La pequeña semilla’ al 2 y ‘Honestamente triste‘ al 5. Eso sí, ‘No soy tu hombre’ es el vinilo más vendido de la semana en España, el número 1.

La siguiente entrada saluda desde el puesto 17, pero es un dato histórico para Teddy Swims en España, pues su debut, ‘I’ve Tried Everything but Therapy (Part One)’, no pasó del puesto 67. Ahora, la «parte 2» de este proyecto da al estadounidense su primer top 20 de álbumes en nuestro país, y sin hit en la lista de singles, pues ‘Lose Control‘, su gran macrohit, aparece en la «parte 1» de este proyecto doble, dividido en dos discos. Swims ha salido muy beneficiado del éxito de ‘Lose Control’ en las radios españolas, donde ha sido número 1, porque el tema, en Promusicae, es decir, en la lista que engloba streams y descargas, no ha pasado del puesto 40. En todo caso, ‘Lose Control’ ha sido un absoluto éxito para Swims a nivel global, y en España ya es doble platino.

También hay buenas noticias para FKA twigs: su nuevo álbum, ‘EUSEXUA‘, entra en el puesto 20 de la lista de álbumes española. Por supuesto, es su mejor dato en España, pues ‘Caprisongs‘ (2022) no pasó del 64 y ‘Magdalene‘ (2019) no pasó del 39 (‘LP1‘ (2014) no entró en lista). Curiosamente, el disco ha entrado más alto en España que en Estados Unidos, donde se ha colocado en 24ª posición con 24.000 copias vendidas. Por supuesto, el mejor dato para ‘EUSEXUA’ se ha marcado en Reino Unido: un top 3, también histórico para Thaliah Barnett: ‘LP1’ fue top 16, ‘Magdalene’ top 21 y ‘Caprisongs’ top 42.

Beny Jr, la elusiva estrella del urban española, coloca su nuevo álbum, ‘LowFlyer’ en el puesto 36. El prolífico artista, que ha publicado 10 discos en 5 años, desde 2020, había llevado su trabajo anterior, ‘Champions Street League’, lanzado a finales de diciembre, al número 26. Su single de mayor éxito en solitario sigue siendo ‘Luna llena‘, publicado a principios de 2024 y aún posicionado en la tabla de singles, en el número 66. Por cierto, Beny Jr era uno de los muchos artistas invitados a ‘Eurovision’ de Central Cee.

‘Meanwhile, el 22º álbum de Eric Clapton, que se ha publicado con esta portada tan chanante, abre en la 64ª posición de la lista de discos española. ‘Happy XMas’, el anterior álbum de estudio del famoso guitarrista británico, de 2018, llegó al top 34 en España, y ‘I Still Do’, de 2016, al 6. Entre sus marcas recientes, el directo de ‘Nothing but the Blues’ entró en el 26 en 2022.

Una curiosidad en la lista de álbumes española esta semana la deja Ariana Grande, que coloca su segundo álbum, ‘My Everything‘, de 2014, en el puesto 77, gracias a su reedición en vinilo. De hecho, el vinilo abre en el puesto 3 en la lista específica para este formato.

Otras entradas en la lista de álbumes española esta semana son para ‘The Bad Fire‘, uno de los mejores discos recientes de Mogwai, que entra en el puesto 86; y ‘March of the Unheard’ de The Halo Effect, que entra por los pelos, en el 100. La subida más fuerte es para ‘El comienzo’ de Floyymenor; el hitmaker de ‘Gata Only’ sube del 80 al 25.