Tame Impala, Jamie Woon… Todo el mundo vuelve en 2025

Dicen que la venganza se sirve fría, lo que implica que se sirve tarde. Por eso, Alice Cooper ha titulado su nuevo disco ‘The Revenge of Alice Cooper’, porque es el primer disco que Cooper publica con su banda original en 51 añazos. Puede ser el disco que más ha tardado en salir de todos los tiempos, aunque con trampa, porque Alice Cooper como solista ha firmado otros 22 a lo largo de los años.

‘The Revenge of Alice Cooper’ se edita este 25 de julio, irónicamente, la misma semana en que ha fallecido Ozzy Osbourne. Dos grupos que han desarrollado carreras paralelas desde el principio hasta el final: el último concierto de Black Sabbath, celebrado hace semanas, también supuso el retorno de la formación original de la banda en dos décadas: no se reunían desde 2005.

No son los únicos artistas que han decidido que 2025 es el año perfecto para volver después de un largo silencio. Solo esta semana se han revelado los regresos de Mariah Carey, que edita su primer disco en 7 años en septiembre; Tame Impala, que publica ‘End of Summer’, presumiblemente el primer adelanto de su primer disco en un lustro, este viernes; Sam Smith, que ha elegido el mismo día para dar a conocer ‘To Be Free’; y, ojo, Jamie Woon. El autor de ‘Night Air’, al que hacíamos completamente retirado, pues no publica material nuevo desde 2015, ha desvelado que ‘Heavy Going’, su nuevo single, se estrena este jueves.

Simplemente da la impresión de que, este año, está volviendo todo el mundo: Pulp han publicado su primer disco en 24 años; Clipse, el primero en 16 años; y Stereolab, el primero en 15 años. Algunos de estos discos de «comeback» están por salir, como los de múm, que vuelven tras 12 años; Alison Krauss & Union Station, que se han juntado después de 14 años, y Blondie, que están a punto de anunciar el suyo (el primero desde que Clem Burke falleciera en abril). Es muy posible que se te haya pasado por completo que Skunk Anansie han sacado disco este año: el primero en 9 veranos. El nuevo de Soulwax será el primero en 7 temporadas. Éramos pocos y volvió Belinda Carlisle con su primer disco pop grabado en inglés en 30 años: sale en agosto.







Tiene guasa que todos estos regresos se hayan producido y todavía estemos esperando ‘Masochism‘ de Sky Ferreira. Les ha dado tiempo a volver hasta a El Último de la Fila, que han anunciado su regreso a los escenarios después de 30 años, en una gira que comenzará en 2026. El escenario es el oráculo que lo ve todo, hasta un «comeback» de los B-52’s -junto a Devo- cuando ellos habían anunciado su retirada de los mismos. 6-5, la superbanda formada por Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, El Canijo de Jerez y Diego ‘El Ratón’, también volverá a subirse a las tablas para presentar nuevo trabajo: desde 2006 no se juntaban en un estudio de grabación.

Afortunadamente, algunos artistas tienen más prisa por volver, como Tyler, the Creator, que ha lanzado nuevo álbum esta misma semana, medio año después del anterior. Sin embargo, y después de unos días de expectación, el «regreso» de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham al final era una reedición. Y hablando de «comebacks», en algún momento tendremos que comentar el regreso de los Black Eyed Peas a las listas con un single de 2009. ¿Se tomarán ellos también su venganza?