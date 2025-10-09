La rara lista de 250 mejores canciones del siglo por Rolling Stone

Rolling Stone ha vuelto a publicar una de sus comentadas listas recopilando la mejor música del siglo XXI. Si, a principios de año se lanzaba la lista de 250 mejores discos, encabezada por Beyoncé, esta vez se repasan las 250 mejores canciones.

La lista está liderada por ‘Get Ur Freak On’ de Missy Elliott, una opción merecida aunque inesperada, y el podio se completa con ‘Maps’ de Yeah Yeah Yeahs en el 2 y ‘Crazy in Love’ de Beyoncé en el 3.

Top 10 raro

El top 10 deja las primeras sorpresas: ‘Toxic‘ de Britney Spears, en el 9, es seguida por nada menos que ‘Idioteque’ de Radiohead, en el 8, y ‘All Too Well‘ es el tema de Taylor Swift que más alto aparece, en el 5, por encima de, por ejemplo, ‘Blank Space’ (114).

El tema más reciente dentro del top 10 es ‘Alright’ de Kendrick Lamar, publicado en 2015 y que figura en el puesto 7 (esto sin contar la versión de 10 minutos de ‘All Too Well’, publicada oficialmente en 2021, pero cuya grabación data de 2012). Sin embargo, la apuesta por la música reciente de Rolling Stone se extiende dentro del top 20, con sorprendentes apariciones de ‘Bad Habit’ de Steve Lacy en el 20, ‘Bad Guy’ de Billie Eilish en el 18, ‘Snooze‘ de SZA en el 13 o ‘Safaera’ de Bad Bunny en el 11. Precisamente, Bad Bunny cuela el tema más reciente de todos: ‘Baile inolvidable‘, lanzado este mismo año, que araña un puesto 81. ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter llega al 167.

Clásicos muy abajo

Todos estos temas aparecen por encima de decenas de clásicos que probablemente esperabas encontrar más arriba. El puesto 107 para ‘Can’t Get You Out of My Head’ de Kylie Minogue constituye delito. El 48 para ‘Paper Planes‘ de M.I.A. (¿no debería ser número 1?) también. El debate está asegurado con el puesto 82 de ‘Hey Ya’ de Outkast, el 31 de ‘Since U Been Gone’ de Kelly Clarkson o el 26 de ‘Mr. Brightside‘ de los Killers, el gran clásico del rock del siglo XXI; todos temas dignos de top 10. ¿Y no es indigno para ‘Blinding Lights’ de The Weeknd aparecer en un bajo puesto 41, cuando es el mayor éxito de la era streaming?

Y ya puestos a disputar la lista, ¿de verdad ‘Someone Like You’ de Adele (puesto 19) es mejor que ‘Back to Black’ de Amy Winehouse (puesto 46)?

Rolling Stone considera mejores ‘Pink Pony Club’ de Chappell Roan (23) o ‘Hotline Bling’ de Drake (17), aunque al menos aparecen en lista en lugar de haber sido ignorados, como nuevamente sucede con temas de Beach House, Sufjan Stevens o Lykke Li (‘I Follow Rivers’ no está). Evidentemente, Rolling Stone es un medio estadounidense especializado en rock y música comercial, no en indie.

Aunque al indie sí se le da cierto espacio, con inclusiones de ‘Tiger Mountain Peasant Song’ de Fleet Foxes en el 248, ‘Heartbeat’ de The Knife en el 224, ‘Cellophane’ de FKA twigs en el 200, ‘Stoned and Starving’ de Parquet Courts en el 193, ‘Oblivion’ de Grimes en el 189, ‘Kids’ de MGMT en el 187 o ‘Rebellion (Lies)’ de Arcade Fire en el 69. Algunos de estos artistas, como Grimes, ni siquiera aparecían en la lista de discos.





Inclusiones raras

Coldplay, que tampoco figuraba en discos, pueden estar contentos porque ‘The Scientist’ se cuela en el puesto 141. Otras inclusiones son un poco raras: soy el primero que defiende que ‘Deja Vu’ de Beyoncé es un temazo infravalorado, pero no para aparecer en el puesto 138, cuando otros han quedado fuera. Y que de Justin Timberlake se reivindique ‘Mirrors’ (89) pero no ‘Cry Me a River’, que queda fuera, es extraño, ya que ‘Mirrors’ no dejaba de ser una copia de ‘Cry Me a River’.

Otras ausencias

Vale que no cabe todo, pero duele no ver en lista temas enormes como ‘Pagan Poetry’ de Björk, ‘The Mess We’re In’ de PJ Harvey y Thom Yorke o ‘Hope There’s Someone’ de Anohni and the Johnsons, ni tampoco megaéxitos del calibre de ‘Hips Don’t Lie’ de Shakira (quien sí aparece con ‘La Tortura’ en el 56), el atemporal ‘Unwritten’ de Natasha Bedingfield o dos clásicos modernos como son ‘Die with a Smile‘ de Lady Gaga y Bruno Mars y ‘Messy’ de Lola Young. Se les habrán quedado en los puestos 251, 252…

Top 20

1.- Missy Elliott, Get Ur Freak On

2.- Yeah Yeah Yeahs, Maps

3.- Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love

4.- The White Stripes, Seven Nation Army

5.- Taylor Swift, All Too Well

6.- Robyn, Dancing On My Own

7.- Kendrick Lamar, Alright

8.- Radiohead, Idioteque

9.- Britney Spears, Toxic

10.- Frank Ocean, Thinking About You

11.- Bad Bunny, Safaera

12.- The Strokes, Last Nite

13.- SZA, Snooze

14.- Daddy Yankee, Gasolina

15.- Outkast, B.O.B.

16.- Mariah Carey, We Belong Together

17.- Drake, Hotline Bling

18.- Billie Eilish, bad guy

19.- Adele, Someone Like You

20.- Steve Lacy, Bad Habit