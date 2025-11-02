MØ: «¡Soy un péndulo emocional, sin duda!»

Una década después de ‘Lean On‘, el mastodóntico éxito global de Major Lazer en el que MØ ponía la voz principal, y que en algún momento fue la canción más reproducida de la historia de Spotify, la cantante danesa ha publicado su cuarto disco. ‘Plægirl‘ es su pretendido regreso a los orígenes, dentro de una carrera que nunca ha dejado de ofrecer pop electrónico de calidad, explorando diferentes niveles de éxito comercial. Esta vez, la paleta es más oscura, y singles como ‘Keep Moving‘ deben ser contados ya entre los mejores de su catálogo.

MØ presentará ‘Plægirl’ en España, el día 18 de noviembre en La 2 de Apolo de Barcelona, y el 19 de noviembre en la Sala Copernico de Madrid. Entradas, en Primavera Tours. Antes de que lleguen estas fechas, Karen Marie Ørsted Andersen contesta un breve cuestionario a JENESAISPOP.

- Publicidad -

¿Qué significa para ti la palabra “Plæygirl” en el contexto del álbum?

Significa dejarte ser libre, divertirte y ser tú misma sin importar lo que los demás piensen.

Cuéntame sobre el proceso de creación de este álbum, ¿partías de un concepto que ya tenías en mente, o el proceso fue más intuitivo?

Desde el principio del proceso de creación de este álbum, me prometí a mí misma que quería seguir mi intuición y divertirme. Y Nick Sylvester, el productor ejecutivo del álbum, fue el colaborador perfecto para lograrlo. Quería que la música y las canciones se sintieran libres, que mostraran vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, y que las producciones fueran electrónicas con un toque punk rock.

- Publicidad -

Has querido hacer música que se sintiera “libre” y más “tú”. ¿Tus álbumes anteriores no te parecían tan libres o auténticos?

No es que mis discos anteriores sean menos «yo». Pero con este álbum tenía la necesidad de profundizar realmente en la esencia de quién soy, de dónde vengo y qué me gusta. En lugar de explorar quién “podría ser”, quería explorar exactamente quién soy ahora, en este momento y época. Puede sonar abstracto, pero creo que durante años estuve explorando el espectro de quién era y quién podía ser como artista, pero en este álbum quería que todo se sintiera muy cercano al origen.

¿Cuál es tu canción favorita del álbum y por qué?

Amo a todos mis “bebés”, pero destaco ‘Keep Møving’, porque fue muy divertida de hacer y me encanta tocarla en vivo. Y también ‘Who Said’, porque el estribillo lo escribí hace 10 años, siempre me encantó, y creo que la producción que Nick hizo para ella es espectacular.



- Publicidad -

Estas nuevas canciones tienen una energía muy de club, lo cual es interesante porque has mencionado que no eres muy de salir de fiesta. ¿Qué te inspiró a tomar esa dirección?

Jaja, sí. Bueno, creo que la energía discotequera viene definitivamente de Nick Sylvester. Dicho esto, siempre he visto mi música dentro del espacio electrónico, y habiendo cantado en algunas grandes canciones de club a lo largo de los años, siento que mi voz encaja en un espacio cercano al club. Es como si yo fuera la hija punk rebelde de la música de club: no encajo del todo, pero de alguna manera encajo perfectamente al mismo tiempo.

El sonido es oscuro, pero las melodías son edificantes. ¿Cómo te sentías mientras escribías este álbum? ¿Cuáles son las principales emociones que recorren las canciones?

¡Esa es mi combinación favorita! ¡Sonido oscuro pero melodías grandes! Sentía todas las emociones posibles dentro del gran espectro de sentimientos. ¡Soy un péndulo emocional, sin duda! Pero creo que los sentimientos principales en ese momento -como refleja el título del álbum, junto con el arte de la portada fotografiado por Casper Sejersen– eran una mezcla entre sentirme libre y en aceptación de mí misma, mientras lidiaba con una vida y un mundo que están en constante cambio, y no siempre para mejor.

¿Cuál es la canción del álbum que tomó más tiempo en terminar?

Creo que fue ‘Heartbreak’. Fue una de esas canciones en las que tuvimos varias versiones y direcciones diferentes, y fue muy difícil decidir exactamente qué energía era la correcta para ese tipo de tema.



Salieron hasta seis sencillos antes de que saliera el álbum, es decir, la mitad del disco. ¿Qué opinas de esta estrategia? Parece que ahora lanzar singles es la era, y que el álbum la completa. Por supuesto, la gira extiende la era una vez que el disco sale. ¿Cómo lo ves?

Siento que vivimos en una época en la que puedes hacer lo que quieras. Ya no hay una fórmula estricta, y eso me encanta. Pero creo que tienes razón: lo que se lleva ahora es lanzar varios sencillos y luego cerrar la era con el álbum, y luego se extiende con la gira. Sí, me gusta esta estrategia, pero de nuevo, creo que cada quien puede hacerlo como quiera, siempre que lo haga bien.

¿Qué te motivó a versionar ‘Wake Me Up’ y hacer una interpretación tan distinta de la original?

Tengo un tema con Avicii, ‘Dear Boy’, incluido en su álbum ‘True‘, el que contiene ‘Wake Me Up’. Recuerdo escuchar esa canción una y otra vez en la radio durante mi primera gira por Estados Unidos en 2014. Y como este álbum, ‘Plæygirl’, trata sobre reencontrarte contigo misma y volver al origen y la alegría de las cosas, pensé que tenía sentido versionarla. Además, aunque la canción original es muy animada, creo que la melodía principal tiene mucha melancolía, y por eso quise hacer una versión más suave y melódica.

¿Cómo te sientes respecto al éxito de ‘Lean On’, 10 años después?

¡Me siento genial! ¡Fue una maldita locura!

Vas a tocar en España en noviembre. ¿Qué quieres que tus fans sepan antes de ir?

¡Que los he echado muchísimo de menos y que estoy muy emocionada de volver por fin! La última vez que hice mi última gira propia en España, creo que fue en 2015 o algo así.

