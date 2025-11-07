RFTW: Juana Molina, HATCHIE, Pablo Alborán…

Hoy 7 de noviembre Pablo Alborán publica su álbum el mismo día que su amiga Rosalía. En el plano internacional, editan nuevos discos Juana Molina, HATCHIE, Benee, Westerman, El Verbo Odiado, Danny Brown, Portugal .The Man o la artista revelación Dexter is the Newsagent.

Además, como informamos el jueves, ve la luz la reedición de ‘Confessions On a Dance Floor’ (2005) de Madonna, solo en formato digital, por su 20º aniversario.

En cuanto a singles, hay que destacar dos importantes regresos pop, los de Katy Perry con ‘Bandaids‘ y Hilary Duff con ‘Mature’. En un plano más indie, sacan single Romy y Babyshambles.

Gorillaz junto a IDLES es una de las colaboraciones destacadas de una jornada que deja también estrenos de Ana Torroja, Georgia, Underscores, Funzo con Abraham Mateo, Yelle, Kehlani o Remy Bond. Y sí, Hayley Williams sigue ampliando su disco.

En el ámbito nacional, esta semana hemos comentado la canción de Rufus T. Firefly dedicada a Triángulo de Amor Bizarro, y la colaboración entre ambos grupos. Novedades reales las traen San Tosielo, SIMONA, La Plazuela, Iseo & Dodosound, Tu Otra Bonita o Bunbury.

