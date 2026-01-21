El criterio de las notas de Pitchfork, a prueba

Pitchfork ha dado un giro completo a su modelo de negocio. Por primera vez en 30 años, el medio estadounidense ha lanzado una suscripción de 5 euros mensuales. No solo para poder ver las reseñas (de forma gratuita solo podrás leer 2 cada mes), sino también para poder escribir tu propia crítica. Al mismo tiempo, han hecho público el criterio que han seguido durante todos estos años.

Lo que empezó como un medio totalmente independiente, hoy en día es propiedad de Condé Nast (Vanity Fair, Vogue, GQ…). Es por esto que su reciente deriva comercial contrasta fuertemente con los inicios de la web, en los que no existía ningún tipo de caja de comentarios porque, simple y llanamente, a nadie le importaba. Lo importante era la nota y opinión del medio.

Debido a los tiempos que corren, con la irrupción de tecnologías como la IA, es cada vez más complicado tener un público fiel. La solución de Pitchfork es crear comunidad. ¿La mejor forma para ello? Pues permitir la interacción de los lectores, que ahora también pueden hacer que su opinión cuente a través de la ‘Audience Score’.

Por esto mismo, Pitchfork ha revelado los criterios supuestamente utilizados para sus tan comentadas puntuaciones. Por supuesto que los suscriptores del medio pondrán la nota que les parezca de acuerdo a sus propios criterios, pero el ejercicio de transparencia es, sin duda, divertido. A continuación, un repaso del criterio de Pitchfork y los discos que cuadran en él.

10 – 5: Discos «buenos»

10: «Una obra maestra, uno de los mejores discos de la historia»

Naturalmente, una nota tan redonda solo está reservada para lo mejor de lo mejor. Es también un ejercicio de predicción, ya que el 10 está reservado para aquellos proyectos que serán «cultural y estéticamente importantes dentro de muchos años, de alguna manera».

Aquí entran clasicazos como ‘Animals’ de Pink Floyd, ‘London Calling’ de The Clash o ‘1999’ de Prince. Otros, sin embargo, no son tan obvios: ‘Homogenic’ de Björk, ‘In The Aeroplane Over The Sea’ de Neutral Milk Hotel o ‘Fetch The Bolt Cutters’ de Fiona Apple, el disco más reciente en recibir un 10, también cuentan con esta puntuación.

9-1 – 9.9: «Un monumento, un clásico instantáneo»

Este puesto está dedicado para aquellos discos que suenen «adelantados a su tiempo», «atemporales» y que «inmediatamente pasen a formar parte del canon». ‘Eusexua’ de FKA Twigs, ‘Diamond Jubilee’ de Cindy Lee, ‘In Rainbows’ de Radiohead y ‘Norman Fucking Rockwell’ de Lana del Rey entran en la categoría.

El único disco de toda la historia de Pitchfork en conseguir una nota de 9.9 es ‘The Complete Motown Singles, Vol. 7: 1967’. Eso de «géneros enteros podrían ser creados con su estela» ahora tiene un poco más de sentido.

8.6 – 9.0: «Una gran declaración, merecedora de tu tiempo y energía, sin importar tu gusto»

Pitchfork asegura que un disco de estas características debe «trascender géneros, reclamar nuevo terreno» y ser una «obra de arte total e intencional». Es aquí donde entran dos discos de Rosalía: ‘El Mal Querer’, siendo el mejor valorado en la plataforma con un 8.8, y ‘LUX’, el más reciente.

Estos proyectos deben «poseer un aura que los convierte en vitales para su género, época o para la carrera del artista». Discos como ‘BRAT’, ‘The Life of Pablo’, ‘Blonde’ y ‘Debí Tirar Más Fotos’ cuadran bastante bien con esta descripción.

8.0 – 8.5: «Escucha esencial, entre los mejores discos del año»

Esta es una de las franjas en las que más discos han entrado en la historia de la plataforma, desde los primeros lanzamientos de Bad Bunny o los últimos de The 1975 hasta ‘Folklore’ de Taylor Swift o ‘MOTOMAMI’.

La descripción apunta a una «maestría del oficio», «parte del zeitgeist» y a «tomar grandes riesgos». ‘MAYHEM’ de Lady Gaga, el debut de Addison Rae, ‘Blackout’ de Britney y ‘Ray Of Light’ de Madonna son algunos de los discos que podemos encontrar por aquí.

7.6 – 7.9: «Excelente disco, altamente recomendado»

En esta pequeña sección, Pitchfork apuesta por una gran descripción que incluye a los «mejores de la clase» de cada género y aquellos discos que «no tienen ninguna canción mala». Palabras mayores. ‘Fever’ de Kylie Minogue, al igual que ‘The Fame Monster’ y ‘Born This Way’ de Lady Gaga, entran en esta categoría.

Discos como ‘Happier Than Ever’ de Billie Eilish o ‘1989’ de Taylor Swift están bien situados, pero ‘El último tour del mundo’, de Bad Bunny, alguna canción regulera sí que tiene.

7.0 – 7.5: «Muy buen disco, recomendado»

Según Pitchfork, discos como ‘Suck It And See’ de Arctic Monkeys, ‘Eternal sunshine’ de Ariana Grande o ‘Ye’ de Kanye West no tienen ningún momento «soso». Otros, como el primer disco de Billie Eilish, ‘American Idiot’ de Green Day o ‘Midnights’ de Taylor Swift o bien «van demasiado a lo seguro y lo ejecutan todo muy bien» o «toman algunos riesgos pero no consiguen que quede redondo».

6.6 – 6.9: «Buen disco, con algunos problemas, pero merecedor de tu atención si te gusta el artista o el género»

Reservado para aquellos discos que «empiezan fuertes y se van desinflando» o que «incluyen algunas canciones que no dicen nada a la vez que tiene un puñado de momentos destacables».

Una de las elecciones más polémicas para esta categoría será, sin duda, el último disco de Billie Eilish, ‘HIT ME HARD AND SOFT’. También entran ‘The Tortured Poets Department’, ‘Teenage Dream’ de Katy Perry, ‘Demon Days’ de Gorillaz o ‘Starboy’ de The Weeknd.

6.0 – 6.5: «Bastante bueno, no genial, con algunos problemas inevitables, pero interesante»

Parece ser la categoría reservada para los fans del artista o del género. Es por eso que algunos discos que han entrado aquí de forma razonable son ‘Reputation’ de Taylor, ‘Fine Line’ de Harry Styles, ‘Kiss Land’ de The Weeknd o el segundo disco de The 1975. Otros como ‘Rodeo’ de Travis Scott, ampliamente influyente en el trap estadounidense, chocan un poco más.

5.6 – 5.9: «Decente»

Estos discos tienen «algunas cosas a su favor, pero un puñado de problemas empañan la experiencia». ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor, ‘Some Sexy Songs 4 U’ de Drake o ‘Utopia’ de Travis Scott cuadran bastante bien con la descripción del medio.

5 – 0: Discos «malos»

5.0 – 5.5: «No muy bueno, pero tampoco un desastre total»

Aquí ya entramos en el territorio de los discos directamente malos. No sorprende nada ver por aquí el disco de colaboraciones de Ed Sheeran, ‘Funk Wav Bounces Vol. II’ de Calvin Harris o ‘SWAG II’ de Justin Bieber. Sin embargo, también entraría ‘Born To Die’, el debut de Lana del Rey. A mucha gente esto no le sentará nada bien.

4.0 – 4.9: «Bastante malo»

El último lanzamiento de Tame Impala entra aquí, pese a que todos sus discos anteriores habrían cuadrado con las mejores franjas.’Currents’, con un 9.3, sería el disco mejor valorado del australiano. ‘Deadbeat’, por otro lado, no ha corrido la misma suerte.

Otros discos que entran aquí, y que no hacen levantar ninguna ceja, son ‘143’ de Katy Perry, ‘Play’ de Ed Sheeran’, ‘Changes’ de Justin Bieber o ’21st Century Breakdown’ de Green Day.

3.0 – 3.9: «Muy malo»

Los discos de esta franja son tan «incompotentes» que hasta cuesta encontrarlos, por suerte. El disco en vivo de Green Day en su era de ‘American Idiot’, titulado ‘Bullet In A Bible’ sería uno de ellos. Otros que hemos podido encontrar son ‘Love Is Hell, Pts. 1 & 2’ de Ryan Adams o ‘If the Ocean Gets Rough’ de Willy Mason.

2.0 – 2.9: «Terrible»

Ed Sheeran es un artista odiado y querido a partes iguales, y desde luego que nadie consideraría ninguno de sus proyectos una obra maestra, pero incluir ‘Divide’ en esta categoría parece excesivo. Es el mismo LP que tiene una de las canciones más exitosas de la historia. ‘Shape Of You’, obviamente. Sin embargo, que también esté aquí el último disco de Lil Wayne sí tiene bastante sentido.

1.0 – 1.9: «Sintomático de algún problema más grande en la música o el mundo»

No puedo decir nada en relación a la descripción con discos como ‘Dust’ de Muggs o ‘Mirror Eye’ de Psychic Ills, porque para eso los tendría que haber escuchado. Sin embargo, la inclusión de ‘Anthem of the Peaceful Army’ de Greta Van Fleet es una de las que más sentido han tenido en toda esta lista.

0.0 – 0.9: «Ningún valor»

Si dijese que conozco alguno de los discos incluidos en esta categoría estaría mintiendo descaradamente. ¿Qué es ‘Feel No Fade’ de Push Kings? ¿Y ‘Uterus And Fire’ de Old Time Relijun? ¿Cómo se va a llamar un disco «útero y fuego»? Hay grandes artistas, como John Frusciante y Sonic Youth, que pueden fardar de tener un disco con un 0 en Pitchfork.