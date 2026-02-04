6 discos que pasaron desapercibidos en 2025

No existe persona cuerda que pueda hacer frente a los miles y miles de nuevos lanzamientos que aparecen cada año en las plataformas de streaming. Por eso es necesario poner la lupa en todos esos discos que no deben caer en el olvido. Ya lo hicimos el año pasado y no podíamos dejar de hacerlo en 2025.

Esta lista está dedicada a 6 grandes discos que han pasado desapercibidos por el público general y que merecen más reconocimiento, desde el soft rock atemporal de Way Dynamic hasta la excepcional sensibilidad de Roy Borland. Entre ellos, promesas como Dove Ellis o Liim.

Roy Borland / Considérame

El productor madrileño es una de las figuras más versátiles de la escena alternativa española, artífice de discos tan distintos como los últimos de Teo Planell, TRISTÁN! o Teo Lucadamo. En su último LP en solitario, Roy Borland se desprende de los trucos que costumbra a utilizar para entregar una tanda de minimalistas piezas pertenecientes a un mundo que ya no existe, a base de guitarra, piano y chelo.

‘Considérame’ es una de las canciones más bonitas de 2025 y ‘Soldados Subacuáticos’ hiela la sangre por su descripción tan cruda de la actualidad: «Vivimos en un estado de estrés postraumático», canta Borland.

Lo mejor: ‘Considérame’, ‘Soldados Subacuáticos’, ‘Tu Antiguo Amor’, ‘Hoy’

Te gustará si te gustan: Sufjan Stevens, Natalia Lafourcade, Teo Planell en modo folk



Way Dynamic / Massive Shoe

Los amantes de las melodías atemporales agradecerán conocer la música de Dylan Young, el artista australiano detrás de Way Dynamic. Moviéndose por los reinos del chamber pop y el soft rock, ‘Massive Shoe’ se caracteriza por su facilidad para ser escuchado, inspirándose tanto en las composiciones redondas de artistas como Carole King o Nick Drake como en las fantásticas rarezas de figuras como Brian Wilson.

Ojo, Way Dynamic no pretende ser un revival setentero. Quizás los códigos con los que trabaja pertenezcan a otra época, pero canciones como ‘In Review’ o ‘Miffed It’ solo tienen cabida en el presente.

Lo mejor: ‘In Review’, ‘Miffed It’, ‘People Settle Down’, ‘The Others’

Te gustará si te gustan: MJ Lenderman, Alex G, Cameron Winter



Dove Ellis / Blizzard

El elusivo artista irlandés lanzó su maravilloso debut el pasado diciembre. Es por eso que para la mayoría sigue siendo un secreto, aunque poco queda para que esto cambie. ‘Blizzard’ llega después de que Ellis acompañase a Geese como telonero de su gira estadounidense y, aunque la música no tiene mucho que ver, ambos creadores conviven en el mismo universo artístico.

La delicadeza de ‘To The Sandals’, la euforia festiva de ‘Love Is’ o la grandeza progresiva de ‘Little Left Hope’ convierten a ‘Blizzard’ en uno de los discos más sorprendentes de 2025. Todo, manteniéndose totalmente pegadizo en su mezcla de folk, indie rock y toques de música irlandesa.

Lo mejor: ‘To The Sandals’, ‘Love Is’, ‘Pale Song’, ‘Little Left Hope’

Te gustará si te gustan: Van Morrison, Thom Yorke, Jeff Buckley



Liim / Liim Lasalle Loves You

El hip hop no está en su mejor momento de originalidad. Es por eso que propuestas como las de esta promesa neoyorquina son un verdadero soplo de aire fresco. ‘Liim Lasalle Loves You’ no es un disco de momentos explosivos, pero sí es perfecto como acompañamiento en un día soleado gracias a sus brillantes acordes de jazz y R&B, juguetones ritmos y encantador humor.

Tyler, the Creator describió a Liim como un «Max B con acordes de Stereolab», pero en temas como ‘For The Both Of Us’, ‘Clutching My Breaks’ o la minimalista ‘Kicked Rocks’ recuerda más al propio autor de ‘DON’T TAP THE GLASS’. Eso sí, con el flow que solo Nueva York puede originar.

Lo mejor: ‘For The Both Of Us’, ‘Mezcal’, ‘Le Pouvoir Noir’, ‘Clutching My Breaks’

Te gustará si te gustan: Tyler, the Creator, A$AP Rocky, Frank Ocean



Zack Villere / SNOEY

Zack Villere tuvo su pico de popularidad en 2017, cuando apenas tenía 20 años. Ahora que ha mostrado la mejor versión de su música, no tanta gente está pendiente del estadounidense. Merece igualmente la pena: la sensibilidad con el R&B alternativo y el bedroom pop de Dijon (con el que ha colaborado en el pasado), el estilo collage de rusowsky y el ‘nerd appeal’ que solo él puede aportar. El sunshine pop de ‘Gravity Falls’, la melancolía melódica de ‘Unusual’ y la entrañable intro de ‘Snoey’ así lo demuestran.

Lo mejor: ‘Issy’, ‘Gravity Falls’, ‘Unusual’, ‘Ooey Gooey’

Te gustará si te gustan: Dijon, rusowsky, Junior Mesa



Jean Dawson / Rock A Bye Baby

Jean Dawson repite puesto en nuestra lista anual con lo que es, estrictamente, el deluxe de ‘Glimmer Of God’, lanzado en 2024. Lo cierto es que ‘Rock A Bye Baby’ suena a de todo menos a descartes. El eclecticismo sigue siendo lo más importante para el artista mexicano-estadounidense -no olvidemos su presencia en el tema más caótico de ‘DAISY’-, pero en esta entrega las guitarras y los revivals ochenteros son más presentes que nunca.

Dawson se convierte en el Prince de ‘1999’ en la canción titular y coquetea con la fórmula de The Weeknd en ‘White Lighter’. El resto de canciones solo se puede definir con el término acuñado por el propio Dawson: «Ghetto pop».

Lo mejor: ‘Prize Fighter, ‘White Lighter’, ‘Gospel’, ‘Sin Sangre’

Te gustará si te gustan: The Weeknd, Prince, Paris Texas

