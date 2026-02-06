RFTW: De Tame Impala con JENNIE, al hermano de Lana Del Rey

Hoy 6 de febrero no solo celebra Aitana un especial aniversario, sino que también se editan nuevos álbumes de Joji, Nick Jonas, Daphni, María Escarmiento, Beverly Glenn-Copeland, J. Cole o Mary, Indiana. Entre los potenciales descubrimientos de 2026, el disco conceptual de la española Magarí Sare.

La cosecha nacional deja, además, interesantes novedades en formato largo de Erika Urano, Bernal o Paula Matthews. En el ámbito internacional, atentos a Sasha Keable o Ulrika Spacek. Además, Rodrigo Cuevas saca EP con colaboraciones de Ana Belén y Massiel.

Los lanzamientos más importantes del día llevan los nombres de Zayn y sombr, mientras que Tame Impala reedita ‘Dracula‘ con JENNIE. Charlie Puth, por su parte, saca balada con Kenny G; Calvin Harris sorprende colaborando con Kasabian, y ojo porque ‘5 Estrellas’ puede ser el próximo macrohit de W Sound -tras ‘La Plena’- ahora junto a Myke Towers.

A estos estrenos mainstream hay que sumar los que vienen de una estética más alternativa, por parte de Mitski, Peter Gabriel o Arlo Parks. Recomendamos especialmente las propuestas de Blusher, Art School Girlfirend o Leo Rizzi. Alexis Taylor -de Hot Chip-, Iron & Wine o Cg lanzan single también: este último no es otro que el hermano de Lana Del Rey.

El mundo hispano ofrece suculentas novedades de Antía Muiño, Sílvia Pérez Cruz o Shinova. Desde el underground destacan las propuestas de Construimos Escaleras, Usted Señalemelo, NEURA, Candela Gómez, Euskoprincess o la imperdible colaboración de Rebe y AMORE. ¿Por qué no se habían juntado antes?

