RFTW: Pipiolas, CA7RIEL & Paco Amoroso, Rodrigo Cuevas…

Hoy, 20 de marzo, el pop internacional recibe esperados discos de BTS y CA7RIEL & Paco Amoroso, y el nacional deja lanzamientos igualmente esperados de Rodrigo Cuevas, Ana Torroja y Pipiolas, además de Mujeres, Ginebras, Marquitos o nuestros recomendados Mala Gestión.

Además, en cuanto a discos, hay que hablar también de Grace Ives, Underscores, el regreso de Ladytron y los EPs de Teo Lucadamo y Xenia.

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¿Por dónde empezar a comentar la cosecha de singles? Quizá por el regreso de FLO, por la colaboración de RAYE y Hans Zimmer, o por los buenos segundos singles de Tove Styrke y MUNA. O quizá podemos empezar comentando el single de Lizzo, que no se parece en nada a ‘Like a Virgin’.

También tenemos sobre la mesa nuevos singles de Dagny y Belén Aguilera, y otras dos colabos notables: por un lado, Tokischa con Skrillex; por el otro, Bestia Bebé con Diego Ibáñez. Por no hablar de los interesantes estrenos de Laaza, Renaldo & Clara, Amor Líquido o la prometedora ROSSA.

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Por no comentar solo singles nacionales, os recomendamos, en el plano internacional, nueva música de deary, Paris Paloma, My New Band Believe o Elmiene.

En portada hemos descifrado, a lo largo de la semana, además, los regresos de Death Cab for Cutie, Muse o Ed O’Brien, de Radiohead. Todas estas novedades están disponibles en las playlists de «Ready for the Weekend» en Apple Music y Spotify.

