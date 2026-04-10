RFTW: Holly Humberstone, Julio de la Rosa, WU LYF, Amaia…

Este viernes 10 de abril se ponen a la venta esperados discos de Holly Humberstone, a la que ves en la foto, y MARTIN, quien firma la Canción del Día, pero recordamos que el de Jessie Ware, originalmente anunciado para hoy, se pospuso al día 17.

También pueden escucharse ya nuevos álbumes de Julio de la Rosa, nuestro recomendado Wesley Joseph, My New Band Believe (de un integrante de black midi), Marlon, Manuel Turizo o WU LYF. Estos últimos publican su primer disco en 15 años, pero os recordamos que no están disponibles en las plataformas de streaming habituales, por lo que no encontrarás ningún tema de su disco en la playlist.

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Otros discos menos mediáticos, pero que recomendamos, son los de Hajaj en el lado internacional y Minibús Intergalàctic en el nacional.

La jornada de novedades deja un single destacado de Lykke Li, que abre la playlist, así como el dúo de Lady Gaga y Doechii, el dúo de Anitta y Shakira, el dúo de Julieta Venegas y Yahritza y su Esencia (que no es ‘La perla 2.0’, por suerte) y el dúo de Kehlani y Missy Elliott.

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Pero no solo de dúos va la cosa, también de solistas y grupos. Guille Galván de Vetusta Morla sigue avanzando su proyecto en solitario; anuncian nuevo disco The Strokes, M.I.A. y Kurt Vile; Kelela y Alabama Shakes vuelven, y KATSEYE lanzan otro de sus singles “o lo amas o lo odias”, tras perder a una de sus integrantes, Manon, que se toma un descanso.

Desde aquí recomendamos novedades de Kelsey Lu, L’Haine, Laufey, la colaboración de PNAU y The Warning, Iceage, Lolo Zouaï, Lip Critic, y no podemos dejar de mencionar curiosidades como el single de Amanda Bynes, entre el hyperpop y lo outsider; la versión de ‘Volando voy’ de Amaia, o la colaboración de Vega y Gordi en ‘Unconditional’.

