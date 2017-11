Selena Gomez camina sobre las aguas, cual Jesucristo, en el vídeo de ‘Wolves’

Pese a haber lanzado un par de buenos, interesantes y razonablemente exitosos singles como ‘Bad Liar’ y ‘Fetish, parece que a Selena Gomez le va mucho mejor cuando se alía con productores afamados. ‘It Ain’t Me’, junto a Kygo, ya es su single más exitoso, y ‘Wolves’, el que ha publicado junto a Marshmello hace un par de semanas, parece seguir el mismo camino.

Esta semana ha sido la subida más fuerte del Billboard Hot 100, pasando del puesto 88 al 35 directamente, y este efecto probablemente se verá incrementado con el videoclip oficial que acaba de presentar. Está íntegramente protagonizado por Gomez –su productor y co-autor Marshmello solo hace acto de aparición a modo del “cameo” de su característico casco-malvavisco–, y muestra a la ex-chica Disney cantando con gran dramatismo en un oscuro club de natación, revolcándose por las duchas con un vestido que tiene pinta de ser carísimo y, como colofón final, caminando sobre las aguas de la piscina cual Jesucristo contemporáneo.

Dado que no hay confirmación de que vaya a publicar un álbum que contenga todos estos singles en 2017 –salvo sorpresa fin de año–, parece que habrá que aguardar hasta 2018 para la continuación de ‘Revival’. Quizá haya tenido que ver que su situación sentimental no parece precisamente estable: tras dar la campanada a inicios de año cuando confirmaba su romance con The Weeknd, recientemente ha roto con él e, inesperadamente, podría haber vuelto con el que ya fuera su pareja antes, Justin Bieber.