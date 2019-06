Escucha lo nuevo de Madonna, Bruce Springsteen, Amaral, Taylor Swift, Noel Gallagher, Burial, Viva Suecia…

Nueva edición de nuestra playlist semanal Escucha y suscríbete a Ready for the Weekend aquí

“>Ready for the Weekend, que no es una semana cualquiera en tanto que se publica oficialmente uno de los álbumes más esperados del año lustro, ‘Madame X’ de Madonna. Pero no es el único lanzamiento que cabe destacar, ni mucho menos: junto a este, se publican hoy los nuevos trabajos de Bruce Springsteen, Kate Tempest, Bill Callahan, Bastille, CARLA (proyecto de pop electrónico de Carla Serrat, hermana de Joana, la cantautora country de Vic), Iron & Wine + Calexico, los prometedores Crumb, GoldLink (productor de hip hop y R&B que cuenta con colaboradores de la talla de Tyler, the Creator o Khalid), North State (debut del dúo de future bass catalán), Baroness, Lukas Nelson and Promise of the Real (el hijo de Willie Nelson que co-escribió las canciones del ‘A Star Is Born’ de Lady Gaga), los hispano-escoceses Indigo Drone y Chris Robinson Brotherhood (proyecto del vocalista de The Black Crowes). Además, Noel Gallagher’s High Flying Birds y la interesantísima artista islandesa Glowie publican EPs. En teoría llegaba también el ya retrasado disco de Two Door Cinema Club, pero a esta hora no aparece en plataformas de streaming –al menos en Spotify–.

En cuanto a singles, ya en las últimas horas y días hemos comenzado a disfrutar (o sufrir, según el caso) de los nuevos de Taylor Swift, Ana Torroja, Shura, BANKS, Kindness, Bat For Lashes, Viva Suecia, Flume, Efterklang, Sen Senra y Chris Brown & Drake. Esta mañana se suman Amaral, Burial (single doble, el primero en mucho tiempo), DJ Snake ft. J Balvin & Tyga, Little Mix, Mini Mansions, Natalia Lacunza (sorprendente primer tema de la concursante de OT 2018), el ganador del BBC Sound of 2019, Octavian, Julien Baker, Kaiser Chiefs, Francis and the Lights, Marika Hackman, Underworld, Yung Beef, Vic Mirallas, Eilen Jewell, Anna Of The North, Kaskade & Meghan Trainor y Presuntos Implicados.

Entre las novedades más curiosas, están también dos nuevas versiones: una, más hip hop, de ‘Sex Money Feelings Die’ de Lykke Li y, más sorprendentemente aun (o no), un re-work de ‘Espaldas mojadas’ de Tam Tam Go! de estos junto a ¡Izal!