Escucha lo nuevo de Hot Chip, Cassius, Mark Ronson, Major Lazer & Anitta, Shawn Mendes & Camila Cabello, Dellafuente…

Esta del 21 de junio es una semana de lanzamientos importantes en el mundo del pop alternativo, si bien está drásticamente marcada por la muerte de, precisamente, un protagonista de una de esas novedades: Philippe Zdar, integrante del dúo Cassius, fallecía de manera accidental un par de días antes de que se hubiera publicado oficialmente ‘Dreems’, el nuevo disco del dúo Cassius del que formaba parte. Por eso no podíamos sino abrir la playlist semanal Ready for the Weekend con una de sus canciones.

Junto a este álbum del dúo francés también se lanzan hoy los nuevos trabajos de Hot Chip, Mark Ronson –acompañado de numerosas estrellas femeninas del pop, desde Camila Cabello a Angel Olsen pasando por Lykke Li–, Two Door Cinema Club, The Raconteurs o Titus Andronicus, además del nuevo disco del etiquetado como “Sonido de 2019” por la BBC, Octavian, los debuts de la nueva heroína del pop shoegazer Hatchie, Lil Moss –MC del colectivo Damed Squad– y la ex-triunfita con trasfondo alternativo Natalia Lacunza, el segundo largo de la exquisita Bedouine o un nuevo disco del venerable Willie Nelson, además de EPs de la nueva estrella del rap yanqui Lil Nas X, la sueca Ångie y el proyecto house de Dan Snaith, Daphni.

A lo largo de los últimos 7 días se han presentado nuevos temas de Little Boots, Drake, Los Punsetes, Metronomy, !!!, La M.O.D.A., Caroline Polachek, Devendra Banhart, Colectivo Da Silva o The Hold Steady, y hoy se les han sumado temas los presentados por Amaia y Nicki Minaj. También Major Lazer & Anitta, Shawn Mendes & Camila Cabello, Dellafuente, Michael Kiwanuka, La La Love You (su primer tema post-“amaiazo”), Sílvia Pérez Cruz, Zara Larsson, ALMA, Trentemøller, Stormzy, Medalla, Volver, Lupe Fiasco, Cecilia Krull (autora de la popular cabecera de ‘La casa de papel’, recién fichada por el sello indie Mushroom Pillow), Mr. K! & Demmy Sober, un supertándem formado por Sebastian Yatra, Natti Natasha, Daddy Yankee & Jonas Brothers, Foster The People, Kim Petras, Alizzz & Pedro, los triunfitos Raoul y Famous (este último cantando un single del productor Brian Cross) o Estopa.

Otras novedades lanzadas hoy son el disco de demos y versiones originales de Prince, originalmente titulado ‘Originals’ (valgan todas las redundancias), un álbum en directo de Car Seat Headrest, además de un autoremix de The Chemical Brothers, una nueva versión de ‘La Revolución Sexual’ de La Casa Azul, la aportación de Julien Baker a un disco-homenaje a las canciones del fallecido Scott Hutchison (Frightened Rabbit), y un tema inédito prestado por La Oreja de Van Gogh para una película de animación centrada en la primera vuelta al mundo de Sebastián Elcano y Magallanes. Lo normal.