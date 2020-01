SanSan 2020 reúne a lo mejor del pop de 2019: 10 artistas imperdibles

SanSan vuelve en 2020 tras su cancelación del año pasado debido al temporal, y lo hace con un cartel que refleja el estupendo estado en que se encuentra la música nacional, hasta el punto que muchos de sus artistas confirmados aspiran este año al Premio Ruido representando géneros tan diversos como el pop, el rock, el rap o casi todos ellos a la vez. Con bandas internacionales tan queridas como Bombay Bicycle Club o Chef’Special y la presencia de un superventas como Leiva, el cartel de la próxima edición de SanSan -que se celebra los días 9, 10 y 11 de abril en Benicàssim- es tan estimulante como lo ha sido 2019 en el ámbito musical. Las entradas para SanSan están la venta a 60 euros.

Bombay Bicycle Club

La banda de Londres ha dado una de las sorpresas de la temporada gracias a su “comeback”. Un lustro después de editar ‘So Long, See You Tomorrow’, el grupo formado por Jack Steadman, Jamie MacColl, Suren de Saram y Ed Nash ha vuelto con una serie de singles de indie-rock realmente estelar, entre los que hay que destacar ‘Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)’, una de nuestras “Canciones Del Día” de 2019. ‘Everything Else Has Gone Wrong’, su nuevo disco, sale el 17 de enero y es por tanto uno de los más anticipados del momento.



Leiva

El último disco de Leiva, ‘Nuclear‘, ha sido uno de los grandes éxitos comerciales de 2019 en España, y si este se mantiene en torno al top 30 de la lista de ventas 9 meses después de su lanzamiento, su dato en la de streaming es muchísimo mejor, pues es todavía top 6. Así, el ex integrante de Pereza se ha vuelto a afianzar como uno de los cantautores más queridos de nuestro país gracias al gran éxito de singles como ‘No te preocupes por mí’ o ‘Como si fueras a morir mañana’ y, también gracias a ‘La llamada’, vive un momento profesional pletórico.



Chef’Special

Como recuerda SanSan, Chef’Special es “el grupo holandés más popular del momento en Europa y Estados Unidos gracias a un sonido que bebe de multitud de influencias: del reggae al folclore, pasando por el rock o el hip-hop”. El nexo de unión entre sus composiciones es el buen rollo bohemio de sus melodías, que emparenta a la banda con otras como Milky Chance. Entre los hits de Chef’Special se cuentan ‘In Your Arms’, ‘Nicotine’ o ‘Amigo’, pero atención al pegadizo single que el grupo ha publicado este mismo 3 de enero, ‘Trouble’.



Carolina Durante

No es descabellado afirmar que Carolina Durante ha sido la gran banda de rock revelación de 2019. Después de publicar, en 2018, su gran himno, ‘Cayetano’, y de aparecer por primera vez en la lista de singles española con ‘Perdona (ahora sí que sí)’ con Amaia, el cuarteto madrileño ha tenido el coraje de publicar un debut que no incluye ni estos ni ninguno de sus singles más conocidos hasta entonces, acertando de pleno: el disco sumaba más hits a su repertorio y se quedaba a las puertas de ser top 1 en España. El grupo ha terminado el año ofreciendo más conciertos “sold-out” y publicando un entretenido videoclip para su reciente single, ‘No tan jóvenes’.



La Casa Azul

2019 fue el año en que se han produjeron numerosos regresos muy esperados, entre ellos el de La Casa Azul. Guille Milkyway realmente nunca se fue a ninguna parte, pues en los últimos años publicó varios singles, colaboró con Fangoria en varios temas de éxito y en 2017 vivió un momento de popularidad inusitado en su carrera gracias a su participación en Operación Triunfo; sin embargo, ‘La Gran Esfera‘ se hizo esperar casi una década. Por suerte, el disco volvía a ser una obra excelente del cantante, compositor y productor catalán -el 6º mejor disco del año para JENESAISPOP- con la que continuar adictos a su sofisticada visión de la melodía pop.



Zahara

Hablando de artistas que han participado en Operación Triunfo, Zahara cogerá la estela de Milkyway y de Miqui Puig e impartirá clases de Cultura Musical en la próxima edición del talent show, que se estrena este mismo 12 de enero. La cantautora ubetense ha vivido un gran año presentando por festivales su notable álbum ‘Astronauta’, pero además ha publicado un segundo libro muy interesante y ha ofrecido un concierto conjunto con Iván Ferreiro lleno de estrellas. Recientemente ha celebrado el 10º aniversario de ‘Con las ganas’ con un nuevo videoclip… ¿cabe alguna duda que 2020 volverá a ser un buen año para ella?



Cala Vento

Una buena parte del cartel de SanSan se compone de artistas nacionales que este año aspiran al Premio Ruido. En concreto el rock cuenta con la representación de diversos artistas como Carolina Durante, DMBK y también Cala Vento, que el año pasado sorprendía colocando su álbum ‘Balanceo‘ en el top 7 de la lista de ventas gracias a su ausencia en las plataformas de streaming durante su primera semana. Un estupendo álbum en el que el dúo ha mostrado su evolución sonando un poco a Weezer, un poco a Japandroids, un poco metal y también un poco -según ellos- Prefab Sprout. Puede ser uno de los grupos nacionales que más den que hablar esta década que empieza.



Locoplaya

‘Contando lunares’ ha sido uno de los grandes éxitos de 2019 en España y parte de América Latina (al menos en las plataformas de streaming), pero Don Patricio no acudirá a SanSan en solitario sino junto a sus compañeros de Locoplaya, Bejo -básicamente uno de los mejores raperos del momento probablemente en cualquier idioma- y Uge. Su último single conjunto, ‘Esa carita que me llevas‘, ha dado al grupo un nuevo hit veraniego… ¿cuándo demonios sale su disco?



La Bien Querida

El proyecto de Ana Fernández Villaverde ha hecho de la transversalidad el eje de su discurso musical, y con ella se ha atrevido a abordar todo tipo de estilos e influencias sin miedo y siempre a su manera. ‘Brujería‘ es otro álbum emblemático de La Bien Querida en este sentido, solo que en este caso ha sido editado con todo un concepto esotérico detrás, representado de manera excelente en su edición física. Así, a nadie puede sorprender que ‘Brujería’ haya sido uno de los mejores álbumes de 2019.



Novedades Carminha

Parece que festival que existe, festival que cuenta con Novedades Carminha en su programación, pero pocos grupos actuales ofrecen directos tan divertidos, desenfadados y, voy a decirlo, sexys como los dados por el cuarteto gallego formado por Carlos Pereiro “Carlangas”, Adrián Díaz Bóveda “Jarri”, Xavi G. Pereiro y Anxo Rodríguez Ferreira. Su evolución de grupo de garage rock a banda esponja capaz de absorber sonidos tan poco obvios como el funk nigeriano y la cumbia o de hacer honor total a una canción titulada ‘Verbena’ ha sido fascinante y su último disco, ‘Ultraligero‘, también ha sido uno de los mejores del año.