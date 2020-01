Amaia homenajeará musicalmente a Marisol en la gala de los Premios Goya 2020

Como bien sabemos, esta noche se celebra en Málaga la gala de unos Premios Goya 2020 en los que ‘Dolor y gloria‘ de Pedro Almodóvar y ‘La trinchera infinita‘ de Aitor Arregi y Jon Garaño parten como grandes favoritas. Una gala de la que haremos seguimiento en directo en JENESAISPOP, como es habitual cada año. De ella, además de los premios y dinámica del espectáculo –que por segundo año consecutivo conducen Andreu Buenafuente y Silvia Abril–, nos interesan especialmente sus números musicales.

Este año no estará Rosalía –sobre todo, porque está en Los Ángeles preparando su actuación de mañana en los Grammy 2020–, pero sí estará de nuevo Amaia. Tras la accidentada actuación de la pasada edición en la que un problema técnico la jugó una mala pasada, la navarra no se amilana y repite para ofrecer algo muy especial: un homenaje musical a Pepa Flores, Marisol, que es objeto del Goya de honor por toda su carrera. Desde su paso por Operación Triunfo, sabemos que las canciones de Marisol son una influencia muy importante para Romero –ha declarado que “la obsesionaba de pequeña” y de hecho ha versionado la jota ‘Tan pequeñica y sincera‘ que cantó aquella–, y en parte se refleja en ese punto naif de algunas canciones de su álbum debut ‘Pero no pasa nada‘.

Amaia dijo a Europa Press hace unos días que este homenaje partió en principio como una actuación coral, pero ella propuso hacer algo diferente, en solitario y con un arreglo musical creado por ella. Para su sorpresa, aceptaron. Curiosamente, en la última gala del talent-show en el que la vimos irrumpir como artista, se vio un homenaje coral a Marisol que fue duramente critidado por los tutores de la academia de OT 2020.

El repertorio escogido por Amaia es lógicamente un secreto, pero cabe destacar que, muy oportunamente para sus intereses comerciales, Sony Music ha reeditado precisamente esta semana dos discos de Marisol/Pepa Flores: ‘Orígenes‘, con más de 60 canciones grabadas entre 1960 y 1964 cuando era una estrella infantil, y ‘Galería de perpetuas‘, un reivindicativo disco feminista del año 1979 firmado con su nombre real. Parece también confirmado que estará en la gala de los Goya su hija, Celia Flores, que también es compositora e intérprete. Lo que no está nada claro es si acudirá a la gala la propia homenajeada, que lleva retirada muchos años de la vida pública. Otras actuaciones musicales programadas son las de Jamie Cullum, Ana Mena y Rayden, además de un número del musical de Broadway ‘A Chorus Line’, que produce, dirige e interpreta en estos momentos Antonio Banderas en la ciudad malagueña.