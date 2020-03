Escucha lo nuevo de Dua Lipa, Pearl Jam, Bob Dylan, Basia Bulat, Rosalía, Sufjan Stevens, Waxahatchee, Mostaza Gálvez, Rihanna…

Aunque el panorama de las próximas semanas, con numerosos discos demorados ya o sin la certeza de que vayan a publicarse debido al confinamiento global por la crisis del coronavirus, al menos ese último viernes de marzo ha quedado de lo más apañado en cuanto a novedades discográficas. Sobre todo gracias a dos pesos pesados del pop y del rock como Dua Lipa y Pearl Jam, respectivamente. Pero hay muchísimo más que llevarse a los oídos: los nuevos discos de Sufjan Stevens (junto a su padrastro Lowell Brams), Basia Bulat, Waxahatchee, Mostaza Gálvez (proyecto post-Ellos de Guille Mostaza, con Frank Gálvez), Nicolas Jaar, PARTYNEXTDOOR (contando en él con nada menos que Rihanna), The Orb, Little Dragon, Clem Snide, 5 Seconds of Summer, Half Waif, Lin Cortés, Joyner Lucas, Nightcrawler y los debuts del interesante combo británico Sorry, la canadiense Jessie Reyez o el rapero barcelonés Y8W1N. Además, Dirty Projectors y Nicola Cruz lanzan nuevos EPs, mientras que el dúo barcelonés Myöboku debuta en ese mismo formato. No nos olvidamos, además, de que Childish Gambino entregó el pasado domingo su nuevo disco, ala vez que recuperamos dos discos que se nos escaparon del montonazo lanzado el viernes anterior: el segundo disco en menos de un año de Rustin Man y el debut del interesante Mon Dvy, proyecto personal del batería de Yawners.

Tampoco está nada mal la semana en cuanto a singles, tras haber recibido un tema nuevo de Rosalía y el regreso de Bright Eyes tras 9 años junto a adelantos de los próximos discos de Melenas, Ginebras y Confeti de Odio, más lo nuevo de Lola Indigo, Major Lazer & Marcus Mumford. Para empezar, nos encontramos con la primera canción nueva de Bob Dylan en ocho años, un tema de ¡casi 17 minutos! dedicado al asesinato de JFK. Javiera Mena –con Stefan de The Sound of Arrows, nuestra Canción del Día–, Chucho –avance de ‘Corazón roto y brillante’, que debía haberse publicado hoy pero se ha pospuesto–, Run The Jewels, Belako, Bicep, Sondre Lerche, TOPS, Car Seat Headrest, Little Mix, Anne-Marie, Kygo & Zara Larsson, Kamille, Hanni El Khatib, DEVA, Hervé, Vega Almohalla, Muzz (proyecto paralelo de Paul Banks de Interpol), Hailee Steinfeld, Duck Sauce, OneRepublic, Karmento, Ases Falsos, Clea Vincent, Channel Tres, Gordi, Braids, Tom Misch, The Pirouettes, MARIA SIOKE o las promesas Emily Burns, Becky and the Birds, Blanche y el joven madrileño from.

Nuestra playlist se completa con uno de los temas extra incluidos en la sorpresiva edición deluxe de ‘After Hours’ de The Weeknd, además de numerosos temas lanzados por artistas españoles de toda condición instigados por el confinamiento global: Zahara (versionando ‘Ya no quiero ná’ de Lola Indigo), Alejandro Sanz, Joe Crepúsculo, Pimp Flaco (que ha ido al grano titulando el tema ‘COVID-19’)… También tenemos otro avance de la nueva versión de ‘Mismo sitio, distinto lugar’ que han regrabado Vetusta Morla.

