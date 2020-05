Escucha lo nuevo de Katy Perry, Perfume Genius, Charli XCX, Neil Young, ALMA, Sparks, Mujeres, Aitana, Josef Salvat, Cariño, Future, Moses Sumney…

Aparentemente desperezándose de la semi-parálisis, la industria discográfica se ha despertado este 15 de mayo, San Isidro, con una montaña de novedades que condensamos en la playlist Ready for the Weekend. Para empezar, no faltan los álbumes más importantes que ven la luz esta semana. Cumpliendo su palabra, Charli XCX se ha marcado un nuevo álbum grabado durante el confinamiento, ‘How I’m Feeling Now’, y se suma a los esperados nuevos álbumes de Perfume Genius y The Magnetic Fields (‘Quickies‘ es nuestro Disco de la Semana). Con ellos llegan, además, los álbumes de Future, Sparks, ALMA, Josef Salvat, Moses Sumney (que se ha lanzado en dos partes), Moby, Jess Williamson, Jason Isbell and the 400 Unit, Noah Cyrus, Hanni El Khatib, la artista experimental Kaytlin Aurelia Smith, The Magician, El Alfa, Nick Hakim (colega y colaborador de Buscabulla), el veterano rockero Willie Nile, el prometedor grupo barcelonés The Death of Robert y los canadienses The Dears, que siguen en activo. Y no olvidemos que también hay un nuevo EP de C. Tangana, que coincide también en fecha y formato con Gabriela Richardson, la belga Selah Sue y dani, que lanza maxi de remixes de su tema ‘Dónde estás’. Y no olvidemos que Bad Bunny se sacaba de la manga otro disco el pasado fin de semana, ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘.

Además, hoy hemos amanecido con ‘Daisies‘, single que adelanta el nuevo trabajo de estudio de Katy Perry, y ‘Tu foto‘, nuevo single de los tan singulares como exitosos Cupido. No son ni mucho menos los únicos que traen nuevas canciones hoy. Hurts reaparecen con nuevos sonido e imagen, mientras que Tinashe colabora con el interesante ZHU en ‘Only’. Dellafuente, AURORA, Izzy Bizu, Zoé, Vic Mirallas & Don Patricio, Jonas Brothers & Karol G, Mark Ronson, Chloe x Halle, Los Hermanos Cubero, James Vincent McMorrow, Lolo Zuoaï, Migos, Aitana & Reik, Chavales, Mahmood, Powfu, Imelda May, Biffy Clyro, Lila Downs, Kygo & OneRepublic, Alison Mosshart o Slowthai son otros artistas y grupos que traen novedades. Se suman a las que a lo largo de la semana han presentado The 1975, Carlos Sadness, Tulsa, Everything Everything, Secreto & Anuel AA & Cardi B o Tkay Maidza, entre otros.

Abundan también las remezclas, como la que Four Tet hace de uno de los temas más brillantes de ‘Suddenly‘, fantástico último disco de Caribou, la nueva versión del polémico ‘Bom Bom’ de Kafu Bantin & Bad Gyal sumando a Guaynaa, la “urban” de ‘ADMV‘, el último single de Maluma o el nuevo tratamiento que aplica Chico Blanco a un tema del último EP de Stephen Please. Y las versiones, como las que hacen Sharon Van Etten & Josh Homme de QOTSA del célebre ‘(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding’, la que hace María José Llergo de ‘Pena Penita Pena’ en homenaje a Lola Flores o la de Pole que perpretran La La Love You con Suu y Arkano. No falta alguna que otra canción-con-temática-confinamiento, como la colaboración de Sofi Tukker con Gorgon City o el nuevo tema de Residente; canciones de bandas sonoras, como la de Kamasi Washington para la serie de Netflix ‘Becoming’ o el disco de la nueva película de amnimación de Scooby Doo y Shaggy. Más interesante es el avance de ‘Homegrown’, disco perdido de Neil Young que por fin verá la luz, y un disco en directo en Japón de Sílvia Pérez Cruz y Marco Mezquida, que incluye entre otras cosas una inesperada versión de ‘No Surprises’ de Radiohead.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”