Carly Rae Jepsen predijo la pandemia; Snoop Dogg, “congelado”; Halsey, otaku y gamer… en 10 fotos que no debiste perderte

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Esta semana, recordamos cómo Carly Rae Jepsen predijo la pandemia, Devo contribuyen a proteger contra el contagio, Halsey mata el tiempo con aficiones insospechadas, The Streets tiene una cita virtual en una tienda de pollo frito…

Carly Rae Jepsen predijo la pandemia

¿Los Simpson? ¿’El Ministerio del Tiempo’? ¿Imanol Arias dando las campanadas? Hay diversas teorías absurdas sobre quién pudo predecir la pandemia de Covid-19, pero pocas vislumbraron la situación de las personas solteras en confinamiento como la canadiense Carly Rae Jepsen con su single de 2018 ‘Party for One‘, como ella misma señala. A punto de que todo dios se tire a las calles y esto solo sea un recuerdo (ojalá), brindemos por ese “making love to myself / back on my beat”.

Devo te protegen de la Covid-19

Y cuando nos echemos a las calles… ¿cómo protegerse dejando claro que eres un buen freakazo de la música? La respuesta la tienen Devo, que han comercializado su célebre casco rojo añadiéndole una pantalla protectora transparente, al estilo de la que se utilizan muchos sanitarios. Y no, no es ninguna broma: en su tienda venden incluso pantallas de repuesto y, también, toda una línea de mascarillas convencionales con diferentes diseños inspirados por la imaginería de los autores de ‘Whip It’.

Jessie Ware y la promo en tiempos de confinamiento

Si [email protected] artistas están decidiendo demorar el lanzamiento de sus discos en plena pandemia puede tener que ver con lo complicado que se puede hacer la promoción. Que se lo digan a Jessie Ware, que se ha encontrado con 1000 copias de su nuevo disco ‘What’s Your Pleasure?’ firmadas en el salón de su casa y ahora no sabe qué hacer con él. Así que, os ruega, compradlas para que pueda librarse de ellas.

Halsey, otaku y gamer

El confinamiento está haciéndonos descubrir facetas poco o menos conocidas de las estrellas del pop. Por ejemplo,, a falta de poder hacer su gira de presentación de ‘Manic‘, estos días estamos descubriendo que a Halsey le pirra el cosplay –es decir, disfrazarse como sus personajes favoritos de cine, animé, videojuegos–, y la hemos visto ataviada como personajes de ‘Sailor Moon‘ además de uno de los personajes más admirados del juego ‘Overwatch’, D.Va. No lo vimos venir.

“The Weeknd como nutrias, el hilo”

Cambiando de tercio, The Weeknd puede ser el actual rey del pop en el mundo (‘After Hours’ sigue funcionando bien, y ‘Bliding Lights’ batiendo récords), pero eso no le ha hecho perder el sentido del humor. Antes de ridiculizarse a sí mismo como personaje de la serie ‘American Dad’, había compartido un hilo de Twitter que comparaba imágenes suyas con las de nutrias en las posturas y actitudes más increíbles. El parecido es REAL.

best thread on twitter. hands down. https://t.co/CgZRm6NFx7 — The Weeknd (@theweeknd) April 25, 2020

The Streets y su cita fallida en la tienda de pollo

‘Chicken Shop Date‘ es uno de los shows más divertidos que se pueden ver ahora en Youtube. En él, la actriz cómica británica Amelia Dimoldenberg se cita (en plan ligar) en una tienda de pollo frito/kebab/similar con artistas –principalmente MCs de grime, pero también se han dejado caer por ahí Mahalia o la rapera Ms Banks–, dando lugar a situaciones muy surrealistas. Uno de los últimos (obviamente, con ayuda de la conexión remota y decorados) en probar suerte en la “Chicken Shop” de Amelia ha sido Mike Skinner, The Streets, que se ha llevado algún que otro zasca a cuenta de su edad y su alopecia.

Diplo se moja por Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion puja por el número 1 de singles en Estados Unidos gracias al remix de su single ‘Savage’ junto a Beyoncé. No cabe duda de que la autora de ‘Suga‘ es una estrella en ciernes, y Diplo, avezado como es, lo sabe. Así que está dispuesto a hacer lo que ella le pida por una colaboración. ¿Que le dice que se tire a un río? Sujétale el cubata…

La jugarreta de Doja Cat para llegar al #1

En disputa directa con Megan, Doja Cat, su ‘Say So‘ y su remix con Nicki Minaj son las grandes oponentes. La intérprete del viral ‘MOOO!’ ha jugado sus cartas para llegar al número 1: al parecer, Amala Zandile Dlamini (menos mal que ha escogido otro nombre de guerra, porque vaya trabalenguas) había prometido en Twitter enseñar sus pechos si la canción llegaba a lo más alto en el Hot 100. Fuera cual fuera la incidencia de esa promesa en su éxito, alguien se lo recordó en una conversación con los fans en su Stories y… que si quieres arroz, Catalina.

Katy Perry, Mamá Dumbo

Aparte de publicar ‘Daisies‘, primer single de su nuevo disco, y comparecer en la final de ‘American Idol‘, Katy Perry se prestó a cantar en un especial de Disney Channel dedicado a las canciones de sus películas, para que las cantara toda la familia. Tan amiga como es de los disfraces, a nadie se le ocurrió mejor idea que vestirla de Mamá Dumbo –¿una metáfora sobre su estado de buena esperanza? Nah…– para que cantara ‘Baby Mine’ de la película de animación del elefantito volador. No adivinaríais quién hace de Dumbo…

Snoop Dogg, “congelado”

Y ya que estamos en el universo Disney… Sí, sí, habéis leído bien: Snoop Dogg y Disney. De manera milagrosa, alguien ha recogido (imaginamos que de algún Stories) este momento sublime de la historia del pop en el que el rapero californiano se graba a sí mismo sentado en su coche escuchando ‘Let It Go’, de la banda sonora de ‘Frozen’. Así, porque sí. Ma-ra-vi-lla.