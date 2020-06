Los fans de Shakira «cancelan» a J Balvin… ¿sin motivo?

En promoción de ‘TRANSLATION’ de Black Eyed Peas, Billboard ha organizado una charla con algunos de sus colaboradores en la que aparecen hablando Maluma y J Balvin, entre otros. El site americano ha publicado un resumen de la misma en el que por ejemplo atendemos a Becky G diciendo que el disco la representa porque se siente «orgullosa al 100% de ser de Los Ángeles y orgullosa al 100% de ser latina».

Sin embargo, otro momento de la entrevista ha sido rescatado en las redes sociales, llevando a J Balvin a ser «trending topic» no precisamente para bien, con decenas de miles de tuits en contra. En un momento dado preguntan a Will.i.am con quién tuvo que ser más flexible en el estudio respecto a los colaboradores del disco, si con Maluma o con J Balvin y él escoge a Shakira. A J Balvin le da un ataque de risa un tanto fuera de tono, y entonces Will.i.am explica que se refería a que «aprendió mucho de ella».

J Balvin continúa con su broma cuando Will.i.am explica cómo Shakira trabaja por puntos, indicando lo que no le gusta de cada cosa. J Balvin, que reconoce que nunca ha trabajado con ella, sugiere que la autora de ‘Loba’ es de volver a retomar puntos ya tratados sin que ni siquiera quede muy claro si se refiere a que es un poco pesada, simplemente perfeccionista, o se trata de una broma sin más hecha -eso sí- desde cierto desconocimiento. Hay que recordar que ambos aparecieron juntos en la Super Bowl de este año, si bien J Balvin actuaba en la parte de Jennifer Lopez.

Los seguidores de Shakira no parece que vayan a perdonar estos comentarios, elogiando en cambio el cable que Maluma parece tirarle a su compañera en aquella obra maestra llamada ‘Chantaje’. No obstante, esta cultura de la cancelación, estos «15 minutos de infamia», parecen estar en horas bajas en las últimas semanas: Bad Bunny y Anuel AA fueron «cancelados» por una letra en la que parecían mofarse -o simplemente hacer una broma- sobre Lady Gaga y Bradley Cooper, y dicha canción ha arrasado y sido número 1 en España.

Peor aún, 6ix9ine, cancelado por muchos por sus antecedentes penales, ha sido número 1 directo en Estados Unidos con su tema ‘TROLLZ’ junto a Nicki Minaj. Con este panorama, cuesta creer que este vídeo inofensivo pueda tener algún tipo de consecuencia para el autor de ‘Vibras‘.

J. Balvin is so annoying for shading Shakira. What do you gain with shading a woman? She did the Super Bowl Halftime show that you were featured in AND the World Cup song so fuck off #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/nuiqbyoKng

— 𝙘𝙧𝙪𝙚𝙡 𝙨𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙗𝙞𝙨𝙝 (@reputomh) June 25, 2020