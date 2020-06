Haim echan una carrera en su nuevo vídeo… y hacia el top 1 en Reino Unido

Haim han publicado esta semana su tercer disco, ‘Women in Music Pt. III’, precedido por una serie de temas sueltos excelentes editados el año pasado que han terminado resultando «bonus tracks» del mismo. Nos referimos a ‘Summer Girl‘, ‘Now I’m In It‘ y ‘Hallelujah‘.

Por el contrario, parece que ahora los singles oficiales son ‘The Steps‘ y ‘I Know Alone‘, además de ‘Don’t Wanna’, para el que hoy presentan un vídeo simpático, desierto de personal, es decir, apto para los tiempos de coronavirus que vivimos. Lo han rodado en Los Ángeles, en las inmediaciones del «Forum» y en él las hermanas realizan una carrera por llegar antes que las demás… a ningún lado. ¿Una metáfora del aburrido verano que nos aguarda y en el que nos veremos obligados a encontrar pasatiempos de este palo?

Más entretenida está siendo la carrera por el número 1 en las listas británicas para este álbum. Según las «midweeks», ‘Women in Music Pt. III’ lo tiene en el bote tras haber despachado 11.000 unidades este fin de semana. En el puesto 2 quedaría Bob Dylan con ‘Rough and Rowdy Ways‘ tras haber sido número 1 la semana pasada, y en el puesto 3 encontraríamos ‘What’s Your Pleasure’ de Jessie Ware, nuestro «disco de la semana».

No sería el primer número 1 de Haim en Reino Unido, pues ya lo consiguieron con su debut, si bien el segundo hubo de conformarse con el puesto 2 con ‘Something to Tell You‘ (2017).