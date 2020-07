Manolo García destrona a Anuel AA del top 1 en España tras vender casi 6.000 copias

Desde hace una semana Promusicae se ha modernizado, aunando en una sola la lista de ventas y la de streaming. Según datos a los que ha tenido acceso JENESAISPOP, lo ha hecho de la mejor manera posible: a la británica y no a la estadounidense, penalizando los 2 singles de mayor éxito de cada disco. Se evita así convertir la lista de álbumes de nuestro país en una lista de singles, al modo del Billboard 200, que no para de cambiar las normas mientras los artistas no paran de idear tretas para despuntar en él.

El equilibrio en la tabla resultante española parece relativamente bien ponderado y, como pronosticamos hace unos meses, los artistas fuertes en streaming dominan la lista, salvo en la semana en que sale un artista realmente potente en ventas. Es el caso de esta semana. Manolo García, un tótem histórico de nuestro país tras innumerables números 1 y éxitos tanto en solitario como al frente de El Último de la Fiila, ha publicado un álbum llamado ‘Acústico, Acústico, Acústico’ que ha vendido 5.795 unidades en sus primeros 7 días. Pese a que solo logra 38 unidades extra por la vía del streaming, es número 1 oficial, pues sus ventas son tan fuertes que dobla en puntos a Anuel AA, que pasa del puesto 1 al puesto 2 con ‘Emmanuel’.

El caso de Anuel AA es el opuesto exactamente. Solo ha vendido 6 testimoniales copias en la última semana de ‘Emmanuel’ (¿algún despistado/a en iTunes), pero obtiene la friolera de 2.367 puntos de streaming tras acumular millones de reproducciones, lo cual le asegura el podio para el resto del verano o casi. Acumula en total 16.452 en puntos de streaming y 85 ventas a la antigua: en un par de semanas será certificado como disco de oro (20.000 unidades o su equivalente).

Entre los discos que figuran con 0 ventas están los dos de Bad Bunny en el top 10, el de Sech, el de Myke Towers o el de Dellafuente. Pero todos ellos figuran en la lista gracias a sus altas cifras de streaming. Por el contrario, entre los discos que obtienen 0 puntos de streaming, figuran varios de OT, el de Bob Dylan o el directo de Depeche Mode. Eso no significa que ninguno tenga streamings en España, sino que una vez descontados los 2 temas más exitosos, no suman lo suficiente para equivaler a una venta según el criterio de Promusicae, ahí quizá sí un poco demasiado radical. Porque además, la organización ha informado de que el prorrateo no es igual si el oyente es suscriptor premium o no paga, al igual que sucede en otros países. En el modelo “Free”, 22.000 consumos equivalen a 1 venta. En el modelo “premium”, 2.000 consumos equivalen a una venta. ¿Nada que ver, cierto?

Como intuíamos la semana pasada, hay artistas perfectamente equilibrados, y Lady Gaga, Rosalía, Billie Eilish y The Weeknd están entre quienes presentan datos saludables tanto en ventas como en streaming. Eso sí, el camino al disco de oro tanto para ‘Chromatica’ como para ‘Future Nostalgia’ va a ser un calvario. Dua Lipa lleva lo equivalente a 8.667 ventas en España sumando ventas tradicionales (2.328) y streaming (6.339 puntos); y Gaga lo equivalente a 6.970 (4.437 ventas y 2.533 puntos de streaming). El oro es directamente inalcanzable para The Weeknd, pues aparece mucho más abajo en la lista con ‘After Hours’ y con tan sólo 3.787 puntos en total, casi todos procedentes del streaming.

Los desequilibrios producen esta semana descalabros como el de los mencionados Depeche Mode, que pasan del puesto 3 al 35 con ‘Spirits in the Forest’, o el de Mónica Naranjo, que pasa del 6 al 39 con ‘Mes Excentricités vol. 2’. Pero esta última no solo se desploma porque solo tenga 2 puntos de streaming, sino porque pasa de vender 1.004 copias en su primera semana a vender 153 copias en la segunda. Una caída en ventas del 80% en una segunda semana indica que tal álbum solo ha interesado a los fans más acérrimos, por mucho que la calidad de tal disco apunte a lo contrario.

Respecto a las nuevas entradas, y como todos estaréis intuyendo, la de Stay Homas en el 10 con ‘Desconfination’, Pop Smoke en el top 26 con ‘Shoot for the Stars…’ y María Escarmiento en el 75 con ‘Sintiéndolo mucho’ se deben sobre todo al streaming. Mientras la de Paul Weller en el 40 con ‘On Sunset’ se debe sobre todo a las ventas.

En cuanto a lo necesario para llegar al top 100 en España, hemos mejorado algo desde la última filtración. Ahora en lugar de 47 copias, hacen falta 68 para llegar al top 100: parece una tontería pero es una subida superior al 40%. Y seguro que en una semana con un mayor número de novedades, se mejorará este dato.